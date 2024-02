Ama ou odeia bombom Caribe? Garoto lança ovo de Páscoa de olho em polêmica

Conhece o Caribe, aquele bombom recheado com pedaços de banana que vem na caixa de chocolates da Garoto? Na sua casa, ele é disputado ou sempre sobra no final?

A fabricante de doces capixaba, que foi comprada pela suíça Nestlé em 2002, aposta na polêmica de "amar ou odiar" o bombom para turbinar as vendas na Páscoa deste ano. Sim, está chegando o ovo de chocolate Caribe. Marcos Freitas, gerente de marketing de caixas e produtos sazonais da Nestlé Brasil, disse em entrevista exclusiva ao UOL que o lançamento atende a pedidos de clientes, os quais há muito tempo queriam que o ovo fizesse parte do portfólio de Páscoa - o bombom é o mais vendido na fábrica da Garoto, no Espírito Santo.

O que aconteceu

O bombom Caribe tem muitos fãs, segundo Freitas. Ele afirma que a empresa recebia pedidos via redes sociais e pelo SAC (serviço de atendimento ao consumidor) para que o doce virasse um ovo de Páscoa. O chocolate é um ícone da Garoto, segundo Freitas, e a marca aposta que lançamento vai gerar buzz, ou seja, que haverá comentários e opiniões dos consumidores a respeito do lançamento. Isso deve fazer com que os fãs busquem as lojas para experimentar.

Acho que o lançamento do Caribe vai gerar muito buzz. Acho que vai ter uma brincadeira saudável. Eu tenho certeza de que os fãs de Caribe vão correr para as lojas quando sair esse ovo, e, logo, logo, ele vai esgotar nas parreiras [suporte em que os produtos ficam pendurados nos mercados durante a Páscoa].

Marcos Freitas, gerente de marketing de caixas e sazonais da Nestlé Brasil

O Caribe é um bombom de banana com cobertura de chocolate. No ovo de Páscoa, a casca é de chocolate ao leite com pedaços de Caribe misturados. Dentro, vêm dois bombons. O ovo Caribe chega aos mercados por R$ 39,99 e tem 229 gramas.

A expectativa da Nestlé é de que os ovos Caribe esgotem durante a Páscoa. A empresa está otimista com a Páscoa como um todo e que haja um crescimento de dois dígitos nas vendas. Neste ano, foram produzidos 13 milhões de ovos de Páscoa da Nestlé e Garoto, 10% a mais do que no ano anterior.

Há produtos de Páscoa que vão de R$ 5,99 a R$ 59,99. O mais barato é um coelho de Kit Kat. A ideia é ter produtos que caibam no bolso de todos os consumidores. Outros lançamentos deste ano são o ovo de Páscoa de Negresco e o Passatempo.

Caribe era um que estava sempre nas trends, lá em cima e esse ano resolvemos trazer para o portfólio. Ele é bem disruptivo, é uma inovação, porque está vindo aí pela primeira vez o formato de ovo de Páscoa. Estamos confiantes.

Apesar de apostar no sucesso de Caribe, ele não deve ser o recordista de vendas. Freitas afirma que os ovos mais vendidos devem ser os clássicos de todos os anos: Alpino, Kit Kat e Talento.

Produção de ovos

Produção de ovos Nestlé e Garoto aumentou 10% em 2024 Imagem: Giuliana Saringer/ UOL

A definição dos ovos que serão lançados é feita no primeiro trimestre do ano anterior. Isto significa que, agora, a Nestlé está definindo quais serão os lançamentos da Páscoa de 2025. Em junho começa a produção dos ovos nas fábricas.

A marca escolhe os lançamentos com base nos pedidos dos clientes e pesquisas de mercado. "A linha regular é um bom termômetro para a gente. A performance dos itens, inovações que funcionam, muitas coisas são lançadas em ovo de Páscoa", afirma Freitas.

Mais de 60% das vendas do Caribe estão concentradas no Rio de Janeiro para cima, incluindo os estados do Nordeste. Espírito Santo, Minas Gerais e interior do Rio de Janeiro representam mais de 30% das vendas do bombom.

Produção com insumos brasileiros

O Caribe é produzido com insumos brasileiros. A Nestlé diz que os produtos, como banana e chocolate, usados no bombom vêm das regiões de Vale do Ribeira (SP), Bom Jesus da Lapa (BA), Minas Gerais e Santa Catarina.

Loja da Garoto que vende bombons a granel fica em Vila Velha (ES) Imagem: Divulgação/ Garoto

A Nestlé afirma que todos os produtos de Páscoa são feitos com cacau sustentável. A companhia tem um programa de sustentabilidade chamado Cocoa Plan, que existe desde 2009 e chegou ao Brasil em 2010. "Ele incentiva, e que prepara produtores e toda a cadeia para que a gente entregue todas as preocupações e os caminhos de que a Nestlé acredita de sustentabilidade", afirma Freitas.

A Garoto tem uma loja em Vila Velha (ES). Lá é o único local em que é possível comprar os bombons em unidades, fora das caixas que vendem nos mercados. O Caribe está entre os mais vendidos, disputando os três primeiros lugares com Crocante e Opereta. Todos os meses são vendidos 600 quilos do chocolate.

Toda a produção da Garoto é feita em uma fábrica que também fica em Vila Velha. A marca vai investir para modernizar a fábrica e aumentar sua capacidade.

A Garoto é uma das dez maiores fábricas de chocolate da América Latina, além de ser um ponto turístico, ela é bem representativa para o cenário de chocolate mundial. Investimos R$ 270 milhões na fábrica e vamos investir, entre 2023 e 2024, R$ 430 milhões na fábrica. Em aumento de capacidade, em modernização, novas linhas de produto, algumas inovações vão ser produzidas lá.

Marcos Freitas, gerente de marketing de caixas e sazonais da Nestlé Brasil

Expectativa para 2024

A Nestlé quer ficar mais próxima do consumidor. Freitas diz que esse movimento é feito ouvindo o que o público pede de novidades e participando de grandes eventos, como o patrocínio no festival musical The Town e no Big Brother Brasil.

Vai ser um ano bem movimentado para chocolates. Temos uma expectativa super boa e vamos investir para estar cada vez mais próximo dos nossos consumidores consequentemente trazendo produtos novos que agradem e que tragam novidades para o mercado.

Marcos Freitas, gerente de marketing de caixas e sazonais da Nestlé Brasil

Freitas não antecipou nenhum lançamento que será feito ao longo do ano. Ele disse apenas que a marca estuda lançar caixas de bombom com apenas um tipo de bombom, que é um pedido dos fãs da marca. O tema ainda é só uma ideia, sem perspectiva de lançamento, mas, dependendo das vendas do ovo de Páscoa, dá para imaginar que o Caribe tem uma chance de deixar de ser o patinho feio das caixas de bombom para se tornar protagonista.