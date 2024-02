Este hidratante 'milagroso' diminuiu a oleosidade do meu rosto em 6 dias

Como minha pele é oleosa, sempre tive dificuldade em mantê-la limpa por muito tempo. Não tinha ideia de quais produtos usar para fazer essa limpeza e achava que cremes hidratantes só poderiam ser utilizados por quem tem pele seca. Na minha cabeça, um creme só aumentaria a produção de oleosidade.

Ao longo dos anos comecei a entender melhor meu tipo de pele e descobri a existência de sabonetes que ajudavam a tirar a oleosidade momentaneamente, mas ainda não ficava completamente feliz. Por isso, quando pesquisei um pouco mais descobri um hidratante que poderia ajudar com o meu problema, o hidratante facial Hydro Boost, da Neutrogena.

O que o hidratante tem de bom?

Textura suave

Ajuda no controle da oleosidade

Possui ácido hialurônico

Protege a pele contra a perda de água

Mantém a hidratação o dia todo

Pele menos oleosa em 6 dias

Eu realmente me surpreendi quando usei esse hidratante facial. Achava que ia piorar a produção da oleosidade da minha pele, mas senti o oposto. Nos primeiros usos já senti a região da maçã do rosto bem mais firme, hidratada e menos oleosa.

Na região da testa, onde tenho mais oleosidade, a sensação depois de usar o creme por seis dias foi que diminuiu a produção de sebo também, mas perto da raiz do cabelo, ela se manteve alta.

Depois de usar o creme da Neutrogena Imagem: Rebecca Vettore/UOL

Rende bastante. Percebi desde a primeira vez que precisaria apenas de um pouco do produto para hidratar minha pele toda. Passando só a pontinha do dedo indicador no pote já tive a quantidade necessária para um uso.

Nos três primeiros dias usei o hidratante apenas uma vez no dia, já nos outros dias apliquei duas vezes. Mesmo assim, não percebi nenhuma diminuição da quantidade dentro do pote. Creio que se continuar usando o produto todos os dias, ele ainda vai durar por alguns meses.

Quanto aplicar? Segundo Amanda de Oliveira, professora dos cursos de Biomedicina e Cosmética da Universidade Estácio, quanto mais oleosa for sua pele, mais vezes você pode utilizar hidratante. Se sua pele for totalmente oleosa, por exemplo, você pode passar o produto pelo menos três vezes ao dia. Caso tenha uma pele mista, a quantidade de utilização pode diminuir para duas vezes ao dia.

Caso você tenha a pele seca e queira muito usar o produto, só será necessário passá-lo uma vez no dia. Lembre-se: antes de aplicar o hidratante, sempre lave o rosto com um sabonete líquido de sua preferência.

Pele menos oleosa. Desde a adolescência, sempre sofri muito com espinhas e cravos. Quando adulta, a quantidade diminuiu, mas as espinhas continuavam aparecendo de vez em quando. Desde que comecei a usar o hidratante, diminuiu tanto a produção de sebo no meu rosto, que até as espinhas começaram a aparecer menos.

Em razão desse controle da produção do sebo, também fiquei com a sensação de que precisava lavar o rosto menos vezes ao dia.

Use de dia ou de noite. Não existe nenhuma contraindicação para usar o produto de dia ou de noite. Apesar de ter um ácido em sua composição, você não precisa ficar assustada usando o hidratante. Esse ácido não causa nenhum tipo de descamação ou manchas.

Para que serve o hidratante?

Com a finalidade de hidratar a pele, o creme da Neutrogena desempenha dupla função ao manter a oleosidade da pele contida. De acordo com Oliveira, isso acontece por dois motivos: a base do produto e o ácido hialurônico.

Por ser um "gel de água", o hidratante naturalmente deixa a pele limpa na hora. Ele tira aquela oleosidade do rosto no momento da aplicação. Já o ácido, responsável por reter a água na pele, faz com que o rosto fique menos oleoso por muitas horas. Por isso, quando o creme é usado por quem tem rosto seco, ele vai acabar ficando ainda menos hidratado.

Para quem é o produto?

Apesar de existir a indicação que o hidratante pode ser usado por qualquer tipo de pele, o produto desempenha melhor a sua função em peles oleosas ou mistas.

Isso acontece porque pessoas como rostos mistos e oleosos já têm uma hidratação natural da pele, por isso não podem usar creme com muito hidratante, para não aumentar essa quantidade de oleosidade.

Como o creme da Neutrogena tem uma quantidade pequena de hidratante, em relação a outros produtos e é à base de água, ele acaba sendo ideal para rostos mistos e oleosos.

