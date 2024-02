'Boa, bonita e barata': mochila para notebook custa menos de R$ 100

Está em busca de uma mochila para notebook barata? O produto mais vendido dessa categoria na Amazon, parceira do UOL, é da marca Bezzter e custa menos de R$ 100. É uma opção para quem não quer gastar muito e deseja um modelo versátil, na cor preta, que pode servir para escola, faculdade, trabalho e viagens.

Para saber se esse modelo de mochila para notebook executiva atende às suas necessidades, veja a seguir as principais características do produto, além de avaliação de quem já comprou.

Detalhes do produto

Apresenta um compartimento interno para guardar o notebook e separá-lo de outros itens guardados na mochila.

Tem três compartimentos com zíper, para organizar bem os pertences.

Dá para colocar a garrafa de água ou outros objetos nos bolsos laterais.

Possui alças reforçadas, para aumentar a durabilidade.

É feita de material impermeável e promete suportar até 20 minutos em chuvas de intensidade leve.

Imagem: Reprodução/Amazon

O que diz quem comprou essa mochila para notebook?

A mochila conta com mais de 5,1 mil avaliações de compradores na Amazon. A maioria (62%) delas avalia o produto com a nota máxima, de cinco estrelas. Já a pontuação média é 4,1. Leia algumas opiniões de consumidores adiante.

Linda, confortável e durável. Material excelente. Espaçosa e leve.

Maria Lucia Salazar

O produto é todo de tecido sintético de alta resistência. As costuras internas são bem feitas e há poucas rebarbas, facilmente aparáveis. O número de compartimentos condiz com o anúncio. Os zíperes são de metal, mas os achei frágeis. É bom não forçar muito. Tem um cabo de aço prendendo a alça, preso por rebites. Achei isso muito bom, porque penduro a mochila quando chego. Enfim, espero que ela dure por uns anos.

Annie G.

Boa, bonita e barata. Mochila excelente pelo preço cobrado.

Alessander Nunes

A mochila é bem grande, bonita e de boa qualidade. Coube bem um notebook de 15 polegadas. A entrega se deu dentro do prazo e sem qualquer problema. Tem vários compartimentos com zíper. Considerando o uso escolar/trabalho, senti falta de ter em um dos compartimentos algum tipo de divisória para prender coisas pequenas como canetas, celular, chaves, etc. Penso que poderia ter também um tipo de prendedor com feltro para o compartimento do notebook de modo a deixá-lo mais preso e seguro. Minha avaliação foi 5/5.

Rogério Souza

Principais reclamações

Por outro lado, alguns compradores afirmam que a mochila não apresentou a durabilidade que era esperada. Também há aqueles que avaliam que o produto deveria ter maior número de compartimentos.

A mochila possui uma estética muito bonita, e é bem espaçosa, porém deixa a desejar na sua resistência e durabilidade. Em poucos meses de uso, arrebentou as duas alças. Costurei para seguir o uso e depois rasgou em cima ao lado do zíper. Para quem pretende sempre levar pouco peso, é útil, porém não recomendo para quem for colocar um pouco de peso com frequência.

Matheus Rodrigues da Costa

Atende aos meus principais requisitos. Tem uma resistência boa, bem como o acabamento. Seria perfeita se tivesse bolsos internos (compartimentos) além do bolso para laptop. Porém não se torna ruim por isso.

Philip Monteiro Valentim

