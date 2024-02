Lábios carnudos sem 'cilada': confira 10 produtos para aumentar o volume

Ter os lábios carnudos e volumosos é o desejo de muita gente, que pode até arriscar receitinhas virais na internet para isso. Um exemplo é a trend que bombou no TikTok que indica esfregar uma mistura de limão, café e açúcar na boca a fim de deixar os lábios maiores.

O truque arriscado foi assunto do terceiro episódio do "Lab da Beleza", apresentado pela pesquisadora e fundadora do Liceu de Maquiagem Vanessa Rozan, nas redes sociais de Universa. A seguir, mostramos os perigos de experimentar essa trend e indicamos produtos que são considerados mais seguros para os lábios.

Trend dos lábios volumosos: por que é arriscada?

A trend perigosa indica esfregar a mistura de café, açúcar e limão nos lábios por cerca de três minutos, com movimentos circulares -- mas, nada de fazer isso em casa, porque essa combinação pode fazer mal.

Já que o limão é uma fruta ácida, ao entrar em contato com o sol ou calor, pode causar queimaduras na pele.

"É uma das trends mais tóxicas que eu já vi na minha vida", comentou Vanessa.

A pesquisadora e fundadora do Liceu de Maquiagem destaca que a nossa pele é "uma seda caríssima", que precisa de cuidados.

"Não precisa disso, gente. Hoje tem produto para deixar o lábio mais volumoso da marca A a Z", complementa Vanessa.

Como ter lábios mais volumosos? 10 produtos para experimentar

A boa notícia é que dá para ter aumentar o volume dos lábios sem colocar a saúde da sua pele em risco, nem se submeter a procedimentos estéticos caríssimos.

Há produtos de beleza com componentes hidratantes e nutritivos, para melhorar o ressecamento dos lábios. Outros ainda são capazes de ativar a circulação sanguínea, dando o efeito de preenchimento labial.

Veja a lista de produtos selecionados pelo Guia de Compras UOL, com opções de gloss e hidratante labial para diferentes bolsos e gostos.

*Com informações de conteúdo publicado em 06/02/2023 e 09/05/2023.

