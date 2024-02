Seis coisas que ajudam a manter sua imunidade em alta no verão

Um exército sempre preparado para enfrentar e atacar agressões: assim é o nosso sistema imunológico. No verão, ele continua igual, ou seja, sempre a postos para proteger a nossa saúde.

Porém, a estação mais quente do ano pode trazer novos fatores de agressão. Dormir pouco ou mal por causa do calor e não se manter hidratado o suficiente são alguns dos hábitos que podem derrubar nossa imunidade na estação. A seguir, veja como manter o sistema imune equilibrado nas altas temperaturas.

1. Não espere a sede chegar

No calor, nosso corpo perde mais líquidos do que percebemos, principalmente por meio da transpiração. É crucial repor essa água para evitar a desidratação, que pode afetar várias funções do organismo, como o transporte de nutrientes para as células e a filtragem de toxinas.

Ainda impacta na produção de linfócitos, células essenciais na detecção e combate a infecções, além de aumentar o nível de estresse do corpo e a resposta inflamatória, que afetam diretamente a imunidade.

Portanto, antes mesmo de sentir os sinais de desidratação, como boca seca, tontura e dor de cabeça, beba muita água, chás e sucos naturais.

2. Não fuja do sol

A exposição da pele aos raios solares promove a produção e ativação da vitamina D em nosso organismo, importante para a imunidade —e saúde em geral.

Procure se expor à luz solar antes das 10h da manhã e depois das 16h, por cerca de 20 minutos, usando protetor solar. Estudos, como o que foi publicado pelo British Journal of Dermatology, mostram que o uso de fotoproteção diária não compromete a síntese de vitamina D.

Nos demais horários, invista ainda em outros itens de proteção, como camisetas com filtro solar, bonés e óculos escuros.

3. Movimente-se

A atividade física é essencial o ano inteiro e tem efeito direto sobre o sistema imune. São vários os mecanismos pelos quais isso acontece, mas, de forma geral, dá para dizer que se exercitar ajuda a diminuir a inflamação do organismo, o estresse oxidativo das células e deixa o sistema imune mais ágil na resposta a alguma ameaça (como um vírus).

No verão, para algumas pessoas pode ser desanimador sair para uma caminhada no calor —ou mesmo ir à academia e suar ainda mais. O jeito é escolher os horários menos quentes do dia, fazer as atividades em locais arejados e com bom controle da temperatura do ambiente. Use roupas leves apropriadas para a estação, alimente-se bem e beba bastante água antes, durante e depois do treino.

4. Durma bem

O sono é crucial para a imunidade, pois é durante o descanso que nosso sistema imunológico se recupera e se fortalece para combater doenças e outras ameaças.

Se você enfrenta problemas para dormir quando está quente, mantenha o quarto escuro e bem ventilado, evite tirar cochilos durante o dia e reduza o uso de telas pelo menos 60 minutos antes da hora de se deitar. Além disso, estabeleça uma rotina regular de horário para acordar e ir para a cama.

5. Coma bem

Para manter a imunidade e a saúde geral em dia, é importante não só comer os alimentos certos, como evitar os "errados".

Coloque no prato verduras, legumes, frutas, castanhas e fontes de proteína (carne, ovo).

E reduza o consumo de açúcar e doces em geral, carboidratos refinados, frituras, produtos industrializados, carnes processas e fast-food.

Não existem evidências robustas de que a vitamina C previne ou cure resfriados —o segredo é mesmo uma alimentação variada e balanceada em nutrientes e rica em fibras.

6. Cuide da saúde mental

No verão, parece que tudo fica mais acelerado. A rotina é corrida e a mente não para de trabalhar. E aí mora o perigo: a ansiedade e o estresse também têm ligação com a imunidade. Isso porque eles estimulam a produção de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse.

A produção desse hormônio em excesso desequilibra e enfraquece o sistema imune. Por isso, além de todas as atitudes listadas acima, é importante descansar, se refrescar e manter a cabeça fria.

Fontes: Paulo Olzon, clínico geral e médico infectologista da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo); Polianna Souza, geriatra, coordenadora da pós-graduação em oncogeriatria do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein (SP) e cofundadora do canal Longidade; e Alfredo Salim Helito, clínico geral e médico de família do Hospital Sírio-Libanês (SP).

