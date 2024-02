Veterana Loredana Bertè larga na frente no Festival de Sanremo

SANREMO, 7 FEV (ANSA) - A veterana cantora Loredana Bertè, de 73 anos, largou na frente no Festival de Sanremo, principal concurso musical da Itália e que começou na última terça-feira (6), ao liderar a primeira noite de apresentações no Teatro Ariston.

Bertè, que participa do evento pela 12ª vez, foi a preferida na votação dos jornalistas com a música autobiográfica "Pazza" ("Louca"), logo à frente de Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood.

Na primeira noite, os 30 artistas na disputa subiram no palco para apresentar suas canções inéditas, que foram votadas por jornalistas de TV e internet.

A abertura de Sanremo foi assistida por 10,561 milhões de telespectadores, com 65,1% de share, maior audiência relativa desde 1995.

Já nesta quarta-feira (7), 15 competidores voltarão ao Teatro Ariston e serão avaliados por radialistas e pelo público em casa. A outra metade dos concorrentes se exibirá na quinta (8), enquanto a noite seguinte, na sexta (9), será dedicada a covers feitos pelos 30 artistas.

No encerramento do evento, no sábado (10), os 30 competidores cantarão novamente as canções inscritas na disputa e serão votados pelos telespectadores.

Os cinco mais bem colocados após a média das votações de todos os dias se exibirão mais uma vez e serão avaliados por jornalistas (33% do total), radialistas (33%) e pelo público em casa (34%).

A soma dos votos nos três grupos determinará o vencedor do Festival de Sanremo em 2024.

O evento é uma espécie de instituição da cultura italiana e inspirou o concurso europeu Eurovision, tendo revelado também nomes como Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Maneskin. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.