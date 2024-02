'Alexa, cheguei': como programar rotinas de luz com lâmpadas inteligentes

A Alexa, assistente de voz presente nos alto-falantes da Amazon, tem diferentes funções, desde as mais simples, como tocar música, até as mais complexas interações com diversos itens de casa inteligente. Atualmente, o caminho mais rápido - e barato - para começar a deixar seu lar conectado passa por investir em lâmpadas inteligentes.

Com elas é possível personalizar comandos e rotinas. Por exemplo: ao falar "Alexa, cheguei", as luzes da sua sala e do corredor se acendem. Ao dizer "Alexa, hora da Netflix", as luzes do quarto diminuem e mudam de cor, deixando o clima mais propício para maratonar séries. A seguir, ensinamos como funciona e damos o passo a passo de algumas programações interessantes.

O que tem de legal nas lâmpadas inteligentes?

Geralmente, as lâmpadas inteligentes possuem cores diferentes e você pode escolher a intensidade de iluminação.

Ao conectar com a Alexa (ou outro dispositivo de comando), dá para programar a luz para acender ao anoitecer, desligar antes de dormir, ligar quando você chegar em casa, diminuir a intensidade quando quiser um ambiente mais relaxante ou deixar colorida durante uma festa.

Como instalar minha lâmpada?

Esse processo costuma ser bem simples, algumas lâmpadas possuem aplicativo próprio para instalação e programação de rotinas de iluminação, cores e frequência.

Consulte o manual do modelo de lâmpada que você escolheu e faça a instalação antes de programar a rotina com Alexa. Mas não tem segredo, é só baixar o aplicativo e reconhecer a lâmpada, conectá-la ao seu Wi-Fi e ir avançando.

Em nosso teste, usamos o modelo Smart Lâmpada Wi-Fi da Positivo, que é bem simples de programar.

Aprenda a criar 6 rotinas com a Alexa

Com a sua lâmpada instalada, você já pode começar a criar rotinas integradas à Alexa. Veja algumas ideias a seguir.

1 - Ligar a luz quando eu chegar em casa e dizer "cheguei"

Abra o app da Alexa e clique na aba "mais", no canto inferior direito Clique em "rotinas" Vá no símbolo "+", localizado no canto superior direito. Irá abrir a tela "nova rotina" Na opção "quando", você deve clicar em "adicionar um evento" No item "voz" digite "cheguei" Selecione "avançar" Na opção "Alexa vai", clique em "adicionar uma ação" Vá em "casa inteligente" No item "luzes" escolha a lâmpada e avance Agora vá em "avançar" > "potência" > "ativado" > "avançar" > salvar Pronto. Sempre que desejar é só dizer "Alexa, cheguei", e ela vai acender a luz

Você também pode clicar aqui para acessar a rotina pronta.

2 - Ligar a luz sempre no mesmo horário

Abra o app da Alexa e clique na aba "mais", no canto inferior direito Clique em "rotinas" e, depois, no símbolo "+", no canto superior direito. Irá abrir a tela "nova rotina" Em "quando", você clica em "adicionar um evento" Agora vá em "agenda", "hora" e escolha os dias da semana e o horário desejado Se tiver tudo correto, clique em "avançar" Em "Alexa vai", você deve selecionar "adicionar uma ação" > "casa inteligente" > "luzes" Escolha a lâmpada configurada e vá em "avançar" > "potência" > "ativado" > "avançar" > salvar Agora, todos os dias, no mesmo horário, a Alexa vai acender a luz

Clique aqui para acessar a rotina pronta.

3 - Ligar a luz com o pôr do sol

Abra o app da Alexa e clique na aba "mais", no canto inferior direito Clique em "rotinas" e, depois, no símbolo "+", no canto superior direito. Irá abrir a tela "nova rotina" No item "quando", você deve clicar em "adicionar um evento" > "agenda" > "pôr do sol". Caso deseje que seja um pouco antes ou um pouco depois, selecione a diferença em minutos > "avançar" Em "Alexa vai", você precisa selecionar "adicionar uma ação" > "casa inteligente" > "luzes" Escolha a lâmpada e siga os passos a seguir: "avançar" > "potência" > "ativado" > "avançar" > salvar Agora, toda vez que começar a escurecer, a Alexa vai acender a luz.

OBS: Para que as luzes sejam desligadas ao amanhecer, é só seguir o mesmo passo a passo, escolhendo "nascer do sol" e, em "potência", clicar em "desativado".

Clique aqui para acessar a rotina pronta.

4 - Desligar a iluminação antes de dormir

Abra o app da Alexa e clique na aba "mais", no canto inferior direito Clique em "rotinas" e, depois, no símbolo "+", no canto superior direito. Irá abrir a tela "nova rotina" Em "quando", você clica em "adicionar um evento" > "voz" > digite "boa noite" > "avançar" Em "Alexa vai", você clica em "adicionar uma ação" > "casa inteligente" > "luzes" Escolha a lâmpada configurada e vá em "avançar" > "potência" > "desativado" > "avançar" > salvar Ao dizer "Alexa, boa noite", ela vai apagar a luz.

Clique aqui para acessar a rotina pronta.

5 - Criar um clima diferente com luzes mais suaves

Abra o app da Alexa e clique na aba "mais", no canto inferior direito Clique em "rotinas" e, depois, no símbolo "+", no canto superior direito. Irá abrir a tela "nova rotina" Em "quando", você clica em "adicionar um evento" > "voz". Digite o comando que você deseja, como "criar climinha", e selecione "avançar" Em "Alexa vai", você clica em "adicionar uma ação" > "casa inteligente" > "luzes" Escolha a lâmpada e siga os passos: "avançar" > "potência" > "ativado" > "brilho" Agora, diminua a barrinha para perto do mínimo ou clique em "diminuição de brilho em 25% Vá em "avançar" > salvar Agora é só dizer "Alexa, criar climinha". A luz ficará com uma intensidade baixa.

OBS: Em todas as rotinas mencionadas acima, você pode escolher a intensidade do brilho da lâmpada ao ligá-la ou desligá-la.

Clique aqui para acessar a rotina pronta.

6 - "Alexa, hora da festa" com luzes coloridas

Abra o app da Alexa e clique na aba "mais", no canto inferior direito Clique em "rotinas" e, depois, no símbolo "+", no canto superior direito. Irá abrir a tela "nova rotina" Em "quando", você clica em "adicionar um evento" > "voz" > digite "deixa tudo ___ (a cor da luz que você quer)" > "avançar" Em "Alexa vai", você clica em "adicionar uma ação" > "casa inteligente" > "luzes" Escolha a lâmpada e vá em "avançar" > "potência" > "ativado" > "definir cor" Agora, escolha a cor que você deseja e selecione "avançar" > salvar Ao dizer "Alexa, deixa tudo [nome da cor]" ela vai deixar seu cômodo colorido.

OBS: Em todas as rotinas mencionadas acima, você pode escolher a cor da lâmpada ao ligá-la ou desligá-la.

Clique aqui para acessar a rotina pronta.

