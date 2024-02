UE diz que Mercosul não atendeu condições para concluir acordo

As condições que permitiriam à União Europeia concluir um acordo comercial com o Mercosul não foram atendidas, disse o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, nesta quarta-feira.

"A avaliação da Comissão é que as condições para a conclusão do acordo com o Mercosul não foram atendidas", disse Sefcovic ao Parlamento Europeu na quarta-feira.

O planejado acordo de livre comércio passou por uma análise política minuciosa nas últimas semanas, em meio a protestos de agricultores que dizem estar sendo prejudicados por importações baratas de países que não respeitam os altos padrões ambientais da Europa.