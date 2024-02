Uber cria 'corrida protegida' para adolescentes; veja como funciona

A Uber passou a disponibilizar um novo formato de corrida no aplicativo. É a função adolescente, que permite que pais acompanhem o trajeto dos filhos em tempo real, com recursos e novas ferramentas de segurança na plataforma.

Como funciona

Os adolescentes podem baixar o aplicativo e solicitar viagens por conta própria, ainda que menores de idade.

Não é possível desabilitar qualquer recurso de segurança, já que o objetivo é oferecer uma alternativa de mobilidade com autonomia, sob supervisão dos responsáveis.

O recurso pode ser utilizado por adolescentes de 12 a 17 anos e compartilhado pelo familiar do responsável.

O formato já está funcionando no Brasil nas cidades de Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Santos, Vitória, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Sorocaba e São José dos Campos. A funcionalidade também já foi lançada nos Estados Unidos e no Canadá.

Toda vez que o adolescente solicitar um deslocamento seus responsáveis receberão atualizações em tempo real e poderão acompanhar a viagem ao vivo, desde o embarque até o desembarque, e ligar para o motorista, se for preciso.

Adolescentes terão acesso aos recursos de segurança do aplicativo, como confirmação da viagem por código (U-Código) e, após confirmação do aceite, gravação de áudio de todas as viagens (U-Áudio), entre outros.

Segundo a empresa o recurso surgiu após uma pesquisa realizada com seus usuários nos Estados Unidos, onde mostrou que metade dos responsáveis por adolescentes informaram já ter tido de escolher entre levar os filhos a algum lugar e ir a um compromisso profissional.

O mesmo levantamento também mostrou que 40% dos jovens já deixaram de ir a um evento ou participar de uma atividade pela falta de uma alternativa de mobilidade.

Com o Uber Adolescentes, os responsáveis terão visibilidade do uso do aplicativo pelos jovens todo o tempo. Ao mesmo tempo em que queremos ver os jovens poderem contar com mais essa alternativa para se deslocar, queremos que os responsáveis possam ter tranquilidade de saber que a conta está sob controle deles. O responsável receberá notificações em tempo real e poderá acompanhar a viagem no seu próprio celular . Sílvia Penna, diretora geral da Uber no Brasil

Funções no aplicativo

U-Acompanha: pais receberão atualizações em tempo real sempre que o adolescente solicitar uma viagem, incluindo o nome do motorista parceiro e informações do veículo, e poderão acompanhar o progresso da viagem ao vivo em seu aplicativo Uber.

U-Código: Antes de um adolescente entrar no carro, ele será solicitado a fornecer ao motorista parceiro um código exclusivo para aquela viagem. Os parceiros não poderão iniciar a viagem no app até que insiram o código correto, fornecendo uma camada extra de proteção para garantir que os adolescentes entrem no carro certo com o motorista certo.

U-Ajuda: utiliza de sensores e dados de GPS para detectar se há mudança de rota, parada inesperada ou termina mais cedo. Se algo assim acontecer, o aplicativo Uber enviará automaticamente uma mensagem ao adolescente e ao motorista parceiro para ter certeza de que estão bem e oferecer recursos adicionais no aplicativo para buscar ajuda.

U-Áudio: o recurso de gravação de áudio da Uber permite que os usuários gravem o áudio de suas viagens diretamente pelo aplicativo. Caso o adolescente habilite o recurso, todas as viagens feitas por ele serão automaticamente gravadas diretamente pelo aplicativo no seu próprio celular, de forma criptografada.

Ninguém - nem o motorista parceiro, nem o usuário adolescente ou os responsáveis, e nem a Uber - tem acesso à gravação, a menos que o usuário que efetuou a gravação decida abrir um tíquete relacionado à segurança e anexar o arquivo de áudio como evidência. Nesse caso, a equipe de suporte do app, que possui a chave da criptografia, consegue acessar a gravação.

