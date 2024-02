'Taylor Swift mania' invade Tóquio

A estrela americana Taylor Swift, recentemente vencedora da principal categoria do Grammy, iniciou o segmento asiático de sua triunfante turnê, nesta quarta-feira (7), com uma apresentação em Tóquio, onde um público apaixonado aguardava ansiosamente pela artista.

Sua turnê mundial, "Eras Tour", quebrou recordes arrecadando mais de US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões).

Antes dos quatro shows na cidade, barracas vendendo produtos oficiais da cantora acumulavam filas com mais de mil fãs que enfrentavam o frio de Tóquio para adquirir os artefatos.

"Olá, somos os 'Swifties' de Taiwan", dizia uma faixa, com fotos da cantora, ao lado do Tokyo Dome, estádio com capacidade para 55.000 pessoas, onde acontecem os shows.

Os mais sortudos conseguiram ingressos por meio de um sorteio, já outros viajaram milhares de quilômetros para ver a ídola.

"Viemos ao Japão apenas para o show, porque não conseguimos comprar ingressos na Austrália", explica Ebony Donohue, de 18 anos, à AFP.

"Estou tão ansiosa para finalmente poder vê-la. Toda sua música é tão diferente. Você pode se identificar facilmente com ela, é forte e surpreendente", acrescenta a fã australiana.

"Escuto suas músicas desde que estou na escola", diz Saya Matsuo, um japonês de 25 anos. "É a primeira vez que a verei em uma apresentação, estou muito animado", conta.

No domingo (4), a artista de 34 anos entrou para a história do pop ao conquistar seu quarto Grammy de Álbum do Ano, superando Frank Sinatra, Paul Simon ou Stevie Wonder.

- Bate e volta de Tóquio a Las Vegas -

Após seu último show no Japão, no sábado, a cantora voará diretamente para Las Vegas, onde acontece o Super Bowl, um dos maiores eventos anuais do calendário americano, para assistir seu namorado Travis Kelce, estrela do Kansas City Chiefs.

Seu relacionamento foi criticado nos Estados Unidos por personalidades de direita que divulgaram, segundo uma teoria da conspiração, que seu relacionamento seria, na verdade, um complô para manipular a famosa final da liga de futebol americano (NFL) - e que poderia influenciar nas eleições presidenciais de novembro.

Após a partida, a diva pop terá que cruzar o Pacífico novamente para se apresentar na Austrália e Singapura. Em seguida, ela continuará sua turnê na Europa.

A empresa de viagens Amadeus constatou um "aumento extraordinário do interesse" nas cidades por onde a turnê de Swift passará na região da Ásia e do Pacífico.

