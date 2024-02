Tarcísio leva projetos de infraestrutura a Milão

SÃO PAULO, 7 FEV (ANSA) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apresentou projetos de infraestrutura durante um roadshow em Milão, capital financeira da Itália, segunda etapa de seu tour pela Europa.

Após passagem por Madri, na Espanha, Tarcísio se reuniu com Umberto Tosoni, diretor do Grupo Gavio, principal acionista da EcoRodovias, maior operadora de concessões rodoviárias no Brasil, e com Federico Ghella, vice-presidente da Ghella, empresa que atua nos setores de infraestrutura, saneamento e abastecimento, incluindo as obras de expansão da Linha 2 do Metrô paulista.

O objetivo foi apresentar o Programa de Parcerias em Investimentos, que é estimado em R$ 220 bilhões, entre privatizações, concessões e colaborações público-privadas.

"O governo de São Paulo formulou um pacote integrado de oportunidades em grandes eixos temáticos para parcerias com a iniciativa privada e fundos com atuação global. Com organização e boas práticas de gestão, São Paulo se apresenta como um dos mais promissores polos de desenvolvimento não só na América Latina, mas em todo o mundo", garantiu Tarcísio.

O governo paulista prevê realizar pelo menos 13 leilões em 2024, com destaque para a futura linha de trem entre São Paulo e Campinas e a privatização da empresa de saneamento Sabesp.

Após Milão, o governador segue para Paris, na França, última etapa da viagem à Europa. (ANSA).

