Suspeito morre ao cair de prédio em ação que matou PM hoje, em Santos; veja

Um suspeito em fuga morreu ao cair de um prédio na mesma ação que deixou um PM morto e outro ferido, na manhã desta quarta-feira (7), em Santos.

O que aconteceu

Suspeito caiu do quarto andar. Segundo a Polícia Civil, ele se jogou para escapar dos policiais. Um vídeo mostra o momento da queda, às 9h50, no estacionamento de um prédio, no bairro São Manoel.

Ação é a mesma que deixou um PM morto e outro ferido. O suspeito caiu do prédio na mesma ocorrência em que o cabo José Silveira dos Santos morreu ao ser atingido por um tiro no abdômen, segundo fontes na PM. Além do cabo, um sargento se feriu ao ser atingido por um tiro na cabeça. Ele passa por cirurgia e não corre risco de morte.

Cabo José Silveira dos Santos, da PM-SP Imagem: Divulgação / Polícia Militar SP

Mortes de suspeitos e de PMs na Baixada Santista. A tensão aumentou na região desde a morte de um soldado da Rota, a tropa de elite da PM, baleado na última sexta-feira (2) em Santos. Depois do episódio, sete suspeitos foram mortos em ações da polícia na Baixada Santista.

PM repete versão em ações com morte. Em todas as ocorrências com morte de suspeitos, a corporação tem repetido a mesma versão, alegando que os agentes atiraram após serem recebidos a tiros e que os suspeitos baleados foram socorridos com vida, mas morreram a caminho do hospital. Especialistas ouvidos pelo UOL criticam a repetição de um mesmo roteiro, dizendo que ela parece uma "receita pronta".

Mortes de suspeitos em raio de 7 km. Seis das sete mortes de suspeitos no fim de semana ocorreram em Santos. O outro morto foi baleado pela PM em São Vicente, também na Baixada Santista.