Suécia encerra investigação de sabotagem do gasoduto Nord Stream e entrega provas à Alemanha

Por Johan Ahlander e Anna Ringstrom

ESTOCOLMO (Reuters) - A Suécia encerrou na quarta-feira sua investigação sobre as explosões ocorridas em 2022 nos gasodutos Nord Stream que transportam gás russo para a Alemanha, dizendo que não tinha jurisdição no caso, mas que havia entregado as provas recolhidas aos investigadores alemães.

Os gasodutos multibilionários Nord Stream 1 e 2, que transportam o gás sob o Mar Báltico, foram rompidos por uma série de explosões nas zonas econômicas da Suécia e da Dinamarca em setembro de 2022, liberando grandes quantidades de metano no ar.

A Rússia e o Ocidente culparam um ao outro. Ambos negaram qualquer envolvimento e ninguém assumiu a responsabilidade.

Os promotores suecos concluíram que não havia nada que indicasse que a Suécia ou cidadãos suecos estivessem envolvidos no ataque que ocorreu "em águas internacionais".

"No contexto da situação que temos agora, podemos afirmar que a jurisdição sueca não se aplica", disse o promotor público Mats Ljungqvist em um comunicado.

A Dinamarca e a Alemanha iniciaram investigações separadas e a Suécia disse que transmitiria suas provas.

"Dentro da estrutura dessa cooperação legal, pudemos entregar material que pode ser usado como prova na investigação alemã", disse a autoridade do Ministério Público sueco.

O escritório do Ministério Público Federal alemão afirmou apenas que sua investigação estava em andamento, enquanto os promotores suecos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários adicionais.

A polícia dinamarquesa disse na quarta-feira que esperava fornecer mais informações sobre sua investigação "em um curto espaço de tempo".