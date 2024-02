S&P 500 tem fechamento recorde com balanços e perspectivas de juros em destaque

Por Sinéad Carew e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street subiram nesta quarta-feira, com o índice de referência S&P 500 atingindo um novo recorde, com investidores comemorando a força geral dos balanços dos Estados Unidos e monitorando os comentários de formuladores de política monetária em busca de pistas sobre as perspectivas para os juros.

As ações da Ford subiram 6%, conforme a montadora aumentou seus dividendos do primeiro trimestre e decidiu reduzir os investimentos em nova capacidade para veículos elétricos deficitários.

"O otimismo em torno, em sua maior parte, de melhores resultados de balanços, continua a prevalecer e a manter o mercado em uma tendência positiva", disse Michael James, diretor-gerente de negociação de ações da Wedbush Securities.

O Dow Jones subiu 0,40%, para 38.677,36 pontos. O S&P 500 ganhou 0,82%, para 4.995,06 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,95%, para 15.756,64 pontos.

O S&P registrou novo recorde de fechamento, enquanto o Nasdaq ainda estava a quase 2% de seu patamar mais alto de fechamento de 16.057,44, alcançado em novembro de 2021.

Entre os 11 setores do S&P 500, nove avançaram, liderados por um ganho de 1,4% no de tecnologia seguido pelo de consumo discricionário, que subiu 1,1%. O setor mais fraco foi o de bens de consumo básicos, que teve variação negativa de 0,08%.

O presidente do Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, destacou que, por enquanto, espera de dois a três cortes nos juros este ano, enquanto a diretora do banco central norte-americano Adriana Kugler disse que são necessárias mais garantias antes de reduzir os custos de empréstimos.