S&P 500 atinge novo pico recorde com balanços e perspectivas para juros em destaque

Por Johann M Cherian e Ankika Biswas

(Reuters) - Wall Street obteve avançava nesta quarta-feira, com o índice de referência S&P 500 atingindo um novo pico recorde, conforme investidores avaliavam balanços corporativos e monitoravam pistas sobre as perspectivas de corte na taxa de juros dos Estados Unidos.

A Ford Motor saltava 4,5%, para uma máxima de seis meses, empurrando o setor de bens de consumo discricionários para o topo dos 11 setores do S&P 500, já que a montadora aumentou os dividendos do primeiro trimestre e planeja reduzir os investimentos em nova capacidade para veículos elétricos, setor deficitário. A General Motors tinha alta 1,7%.

Enquanto isso, a Snap despencava 32%, atingindo a mínima de dois meses, após sua receita trimestral ficar abaixo das expectativas já que a proprietária do Snapchat teve dificuldades para competir por dólares de publicidade contra pesos pesados.

"Até o momento, os balanços foram um pouco melhores do que o esperado. Não é excelente, mas certamente é melhor do que os números negativos que as pessoas esperavam", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

Com mais da metade das empresas do S&P 500 tendo divulgado seus lucros, 81,2% superaram as expectativas, de acordo com dados da LSEG de terça-feira. No geral, os balanços das empresas do S&P 500 no quarto trimestre devem ter aumentado 8,1% em relação ao trimestre do ano anterior.

O índice de referência S&P 500 atingiu mais um recorde histórico, ampliando os ganhos alimentados por balanços resilientes e otimismo em relação aos cortes na taxa de juros este ano.

Com o chair do Fed Jerome Powell descartando uma redução em março, os investidores estão aguardando novas pistas das autoridades sobre o momento do afrouxamento monetário.

Às 12:30 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,49%, a 38.710,07 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,57%, a 4.982,50 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,66%, a 15.712,65 pontos.