Família pede doação para viúva e filhas de soldado da Rota morto em serviço

Familiares e amigos do soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Samuel Wesley Cosmo, morto em serviço em Santos, no litoral paulista, na última semana, estão pedindo doações destinadas à viúva nas redes sociais. O agente deixou duas filhas gêmeas pequenas.

O que aconteceu

Perfis de batalhões de polícia nas redes sociais também divulgam a iniciativa. "Estamos fazendo uma corrente para ajudar a família do nosso soldado Cosmo", informou uma publicação no perfil do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) da Polícia Militar.

Viúva do soldado confirmou a iniciativa. Ao UOL, Amanda Moraes explicou que "amigos e familiares estão fazendo essa vaquinha para ajudá-la". Ela é mãe das duas filhas gêmeas pequenas do soldado.

As doações devem ser feitas apenas por meio da chave Pix de número de celular: (11) 97798-7349. Ao enviar o valor, deverá aparecer o nome de "Amanda Moraes da Silva". A viúva ressaltou que este é o único meio de doação. Nenhuma página de arrecadação foi criada na internet por Amanda, amigos ou familiares para receber os valores.

Nas redes sociais, a viúva agradeceu o apoio: "Obrigada por todo e qualquer valor. Ainda não estou conseguindo falar e responder a todas as mensagens de muitos amigos. Obrigada por todas as mensagens. Confesso que leio todas para reunir forças. Obrigada por tudo".

Relembre o caso:

Soldado foi ferido com tiro no olho. Por volta das 17h30 de sexta-feira (2), o soldado Samuel Wesley Cosmo, integrante da viatura de Rota 91323 foi ferido com tiro no olho quando fazia patrulhamento na avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro Rádio Clube. O PM foi levado para a Santa Casa do município em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos.

Cosmo atuou na Operação Escudo. Na noite de 27 de julho do ano passado, o soldado se envolveu em uma ocorrência na Comunidade da Prainha. Ele e a equipe de Rota faziam patrulhamento e disseram ter trocado tiros com três suspeitos, sendo que um deles foi alvejado e dominado e os outros dois fugiram, informou o colunista do UOL Josmar Jozino.

Nova Operação Escudo na Baixada Santista. Na noite de sexta, a SSP confirmou por meio de nota que a ação que visava a identificação e prisão dos suspeitos envolvidos no caso do soldado da Rota.

Secretaria da Segurança Pública publicará resolução oferecendo recompensa. A medida deverá ser publicada em breve e oferecerá R$ 50 mil para quem der informações que levem ao paradeiro do suspeito de matar o soldado. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (7), o secretário Guilherme Derrite declarou que a Polícia Civil já identificou e a Justiça aceitou o pedido de prisão do suspeito de matar o agente. Ele é procurado. O nome do suspeito ainda não foi divulgado.