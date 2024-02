Sobrinho-neto de Marina Silva é assassinado no Acre

(ANSA) - BRASÍLIA, 07 FEB - Um sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), foi assassinado a tiros em Rio Branco, capital do Acre, na terça-feira (6).

Cauã Nascimento da Silva, de 19 anos, estava em casa, no bairro Taquari, na tarde de ontem, quando dois homens invadiram o local e efetuaram vários disparos.

Após o ataque, os criminosos fugiram de moto, segundo a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, que investiga o caso. "Com imenso pesar e dor, recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas, principalmente de jovens de bairros da periferia de nosso país. Que Deus sustente e console nossa família", disse a ministra nas redes sociais.

Marina se recupera após ter sido diagnosticada com Covid-19 e, em 2023, ficou internada por quatro dias no Instituto do Coração, em São Paulo, devido à doença. (ANSA).

