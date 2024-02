Sites franceses e britânicos repercutem previsões do 'Nostradamus brasileiro', que alertou rei Charles para câncer

É no Instagram, para seus quase 80 mil seguidores, que Athos Salomé, conhecido em sites internacionais como o "Nostradamus brasileiro" ou o "Nostradamus vivo", costuma postar suas previsões mais famosas. Pelas datas, nota-se a estranha habilidade do vidente em prever, com detalhes impressionantes, eventos como a final da Copa do Mundo de 2022. Mas sua última previsão impressionou ao "avisar" o rei Charles III, da Inglaterra, de "problemas em seu sistema urinário e sexual", no dia 29 de abril.

Como se sabe, o monarca britânico foi diagnosticado com um câncer após um exame de próstata no último dia 5 de fevereiro. Na Inglaterra, os famosos tabloides foram os primeiros a destacar as previsões do brasileiro Athos Salomé, 37, que elabora seus prognósticos em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, "a 120 km da capital de Belo Horizonte", como descreve.

Conhecida como "a cidade dos apelidos", "porque todo mundo lá tem um", o município de Cláudio, de apenas 30 mil habitantes no censo de 2019, viu nascer em suas terras o "Nostradamus vivo", ou o "Nostradamus brasileiro", embora hoje Salomé tenha deixado sua terra natal para morar um pouquinho mais longe no mesmo estado, em Divinópolis.

"Embora a ciência não reconheça, a gente nasce com um dom", afirma Athos Salomé, que se considera "autodidata". "Estudei diversas religiões, a ciência e a parapsicologia para me dar um embasamento no que eu faço", diz. "Eles nos classificam como pessoas 'empatas', 'super empatas' ou sensitivos. A gente sabe bem o trabalho que fazemos. Sendo bisneto de ciganos, ficou mais fácil e mais prático adentrar nessa área", conta o brasileiro.

"É gratificante poder ajudar as pessoas a conhecer e a se reconhecer, dar orientações", afirma à RFI. "Antes de entrar no mundo da paranormalidade e antes de trabalhar dentro da parapsicologia, eu trabalhava como 'olheiro' de modelos; eu observava e tentava engajar pessoas que tinham talento para modelar. Nunca gostei da moda, nunca tive muito sucesso, mas acertei bastante com alguns que se deram bem na área. Perdi oito anos na moda", confessa Salomé, que afirma ter "esse dom" desde os 12 anos.

Diagnóstico do rei Charles

Fora do Brasil, o site francês Gala comentou as informações sobre o brasileiro reproduzindo informações do britânico Daily Mirror. "Dizem que ele previu a morte da Rainha Elizabeth II, a compra do Twitter por Elon Musk e a Covid. Athos Salomé, o brasileiro apelidado de 'Nostradamus vivo', avisou ao rei Carlos III que problemas de saúde poderiam aguardá-lo após sua coroação", publica.

De acordo com o Daily Star, "o brasileiro afirmou que o pai do príncipe William poderia enfrentar problemas de saúde se não se cuidasse melhor ou se não fizesse exames médicos adequados. 'Podem surgir problemas em seu sistema urinário e sexual, ânus e genitais', disse ele, antes de se dirigir diretamente ao rei Charles III: 'É melhor cuidar disso agora se você quiser reinar em paz', declarou".

Segundo o francês Gala, Salomé teria acrescentado, "de maneira ameaçadora", que "de agora em diante, a contagem regressiva começou. Saberemos se ele permanecerá no poder entre 2024 e 2025".

Na França, terra do famoso Michel de Nostredame - o Nostradamus "original", nascido em Saint-Rémy de Provence, no sul do país - os sites fazem questão de destacar que previsões do próprio vidente francês, que datam do século 16, vieram à tona nesta ocasião. "Uma delas, interpretada pelo autor Mario Reading, especialista nesse campo, teria anunciado que o rei Charles III poderia abdicar e que um novo rei "misterioso" poderia assumir seu lugar no trono", advertem.

Cálculo da final da Copa do Mundo de 2022

"Os repórteres do Daily Star e de outros sites britânicos são muito queridos, sou muito grato", diz Athos Salomé. "Uso a cabala como método de previsões, porque ela tem essa bagagem de autoconhecimento e conhecimento do outro. Não é adivinhação, tudo está escrito e você vai moldando e modulando para fazer as pessoas entenderem onde você quer e precisa chegar. Uso um tipo de cabala oculta, que não é para aprendizes. Embora o Brasil não me reconheça, fico feliz de ser reconhecido fora", afirma Salomé, que começou a ganhar notoriedade há cerca de dois anos entre os tabloides britânicos. "Mas atuo dentro da paranormalidade há 20 anos, mesmo não tendo praticado sempre", afirma.

Também os sites em espanhol MSN, Telecinco, La Razón e Información mencionam e repercutem as previsões do mineiro, sob a alcunha de "Nostradamus moderno". Para Información, "o autoproclamado profeta Athos Salomé diz que sistemas como o ChatGPT 'facilitam a comunicação com o desconhecido'. Salomé descreve a IA como 'demoníaca' e argumenta que o proprietário da Tesla e CEO do Twitter, Elon Musk, estava certo quando afirmou, há quase uma década, que a tecnologia estava convocando 'forças das trevas'. No Simpósio do Centenário do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica do MIT em 2014, Musk alertou que os sistemas de inteligência artificial poderiam ser mais perigosos do que as armas nucleares, afirmando: 'Com a inteligência artificial, estamos convocando o demônio'", contextualiza o site espanhol.

Já Telecinco destaca que "o vidente observou que 'mistérios cercarão a vida da família real inglesa, especialmente a de Harry' e apontou que 'Meghan, duquesa de Sussex, entrará para a história entre os anos de 2025 e 2026'. É claro que somente o passar do tempo poderá confirmar o brasileiro. No entanto, antes de Salomé, no ano passado, outra pessoa próxima ao casal, a irmã de Meghan Markle, já havia garantido que o duque e a duquesa de Sussex iriam se divorciar", sublinha o site espanhol.

Previsões para 2024

O britânico The Sun entrevistou o vidente mineiro sobre suas previsões para 2024. Entre os tópicos principais, Inteligência Artificial (IA), contatos extraterrestres e uma "Terceira Guerra Mundial, no mar da China". "Ele acredita que em 2024 os humanos finalmente farão contato com alienígenas. No entanto, ele adverte que não será algo saído de 'histórias de ficção científica', como naves espaciais invadindo a Terra. Em vez disso, ele prevê que os humanos e os alienígenas se comunicarão por meio de 'sinais criptografados interceptados por uma rede de telescópios'", publicou o tabloide inglês.

Asteroide secreto?

O The Sun também dá destaque às previsões sobre um estranho "asteroide abundante em materiais ricos" que está se aproximando da Terra e aterrissará em segurança no próximo ano". "Salomé prevê que essa massa de materiais espaciais antigos, nunca antes vistos, desencadeará uma nova corrida espacial, porque diferentes superpotências globais vão lutar para colocar as mãos em um pedaço dela. A China, a Rússia e seus amigos párias lutarão contra o Ocidente para descobrir os segredos que o asteroide guarda, e as coisas podem ficar desagradáveis", especifica o site britânico.