Senado dos EUA rejeita ajuda a Ucrânia e Israel

WASHINGTON, 7 FEV (ANSA) - O Senado dos Estados Unidos rejeitou o projeto de lei bipartidário de US$ 120 bilhões, solicitado por Joe Biden, que unia a segurança na fronteira e a repressão à imigração com ajudas para Kiev em US$ 60 bilhões e Israel em US$ 12 bilhões.

A votação terminou com 49 votos a favor e 50 contra. Eram necessários 60 votos para o quórum, cerca de 10 a mais do que os democratas possuem.

O líder do Senado, Chuck Schumer, havia anunciado uma segunda votação sobre uma espécie de plano B, uma lei específica apenas para Kiev e Tel Aviv. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.