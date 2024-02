Sem Trump, Haley perde para 'nenhum dos candidatos' em Nevada

WASHINGTON, 7 FEV (ANSA) - A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley passou por um constrangimento eleitoral na noite de terça-feira (6), enquanto ainda sonha em obter a indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2024.

Haley obteve 30,5% dos votos na primária da legenda conservadora em Nevada e sofreu uma embaraçosa derrota para a opção "nenhum dos candidatos", com 63,2%, uma vez que o favorito Donald Trump não participou da disputa.

O magnata preferiu se inscrever apenas no cáucus de Nevada desta quinta-feira (8), o único que contribuirá com delegados no estado para definir o candidato republicano à Casa Branca e que não terá a participação da ex-governadora.

A votação da última terça (6) não tinha peso legal, mas era uma oportunidade de Haley mostrar força diante do eleitorado, o que não aconteceu. Até o momento, Trump já venceu com folga as prévias em Iowa e New Hampshire, enquanto sua adversária aposta nas primárias na Carolina do Sul.

As pesquisas, no entanto, apontam um amplo favoritismo do ex-presidente, que aparece com cerca de 30 pontos de vantagem no estado natal de Haley. (ANSA).

