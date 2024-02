Sanremo abre voto popular e recebe John Travolta em 2ª noite

SANREMO, 7 FEV (ANSA) - Após a estreia com apresentações dos 30 artistas em competição, o Teatro Ariston recebe nesta quarta-feira (7) a segunda noite do Festival de Sanremo, marcada por convidados especiais e pelo início da votação popular.

Conforme previamente anunciado, o momento mais marcante contou com uma visita internacional: o ator americano John Travolta, estrela de clássicos hollywoodianos como "Pulp Fiction", "Hairspray", "Grease" e "Os Embalos de Sábado à Noite" animou o público ao ensinar para o diretor artístico e apresentador Amadeus algumas de suas danças mais célebres do cinema.

Além disso, Amadeus e Rosario Fiorello ensinaram a Travolta a dança infantil "Il ballo del qua qua" (que conta com a versão brasileira "Baile dos Passarinhos", do apresentador Gugu Liberato), além da tradicional tarantela.

A plateia também se emocionou ao acolher o pianista e compositor italiano Giovanni Allevi, afastado dos palcos há quase dois anos, desde um diagnóstico de mieloma múltiplo.

O autor do hino da Série A da Itália contou os detalhes de sua batalha contra a doença e finalmente voltou a tocar diante de um público.

"Quando não há mais certeza sobre o futuro, é preciso viver mais intensamente o presente. É como se um punhado de anos tivesse sido arrancado do meu fim, e quero vivê-los o mais intensamente possível", disse.

Outro célebre convidado foi o DJ francês Bob Sinclar, que movimentou a noite com clássicos como "World, Hold On" em um show em um navio de cruzeiro.

Nesta quarta, foi aberto o voto do público, que até o dia da final, no próximo sábado (10), poderá escolher seu artista favorito enviando uma mensagem de SMS ou telefonando com o respectivo código, num máximo de cinco votos por noite.

Na estreia, com o voto da imprensa, Loredana Bertè com a faixa "Pazza" levou a melhor.

Em uma nova dinâmica, cada um dos artistas que não performa em uma determinada noite, apresenta um artista que performará.

No caso da segunda noite, Ghali foi escolhido para apresentar Fred De Palma; La Sad por Renga Nek; Alfa por Mr Rain; Dargen D'Amico por Diodato; Il Volo por Rose Villain; Gazzelle por BNKR44; Emma por Santi Francesi; Mahmood por Alessandra Amoroso; Bigmama por Il Ter; The Kolors por Angelina Mango; Geolier por Fiorella Mannoia; Loredana Bertè por Sangiovanni; Annalisa por Mannini; Irama por Ricchi e Poveri; e Clara por Negramaro.

Amadeus também contou com a cantora Giorgia como co-apresentadora. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.