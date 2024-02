Rui Costa diz que interesse nacional deve superar 'vaidades pessoais' entre governo e Congresso

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o interesse nacional deve se sobrepor a eventuais "diferenças ou vaidades pessoais" entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso Nacional. De acordo com o ministro, quanto mais aberto e transparente for o diálogo, melhor para o País.

"Acho que o interesse nacional deve se sobrepor a eventuais diferenças pessoais, ou vaidades pessoais, seja quem for, é fundamental colocar o interesse na nação e quanto mais transparente e aberto for o debate, melhor", declarou em evento CEO Conference Brasil 2024, promovido pelo BTG Pactual, nesta quarta-feira, 7.

Na segunda-feira, 5, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), usou o discurso de abertura do ano Legislativo para mandar recado direto ao governo. Em meio ao descontentamento de parlamentares com cortes no pagamento de emendas do Orçamento, Lira avisou que o Congresso respeita os acordos políticos e cobrou do governo compromisso com "a palavra dada".

Nas últimas semanas, Lula e Lira estão afastados e a relação está em um momento "de baixa". De acordo com interlocutores, a ausência do alagoano na cerimônia de comemoração de um ano dos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, estremeceu a ligação com o chefe do Executivo. Soma-se a isso o fato de Lira ter recebido o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua casa em Alagoas.

Segundo relatos, Lira também está distante também do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Desde o ano passado, os dois enfrentam divergências por causa da falta de acordo sobre emendas e, mais recentemente, pela edição de uma portaria que alterava normas para liberação dos recursos da Saúde.