Rui Costa diz que desoneração na prática é subsídio e gera custo

(Reuters) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que qualquer desoneração realizada pelo Estado se trata de um subsídio na prática, gerando um custo que precisa ser considerado.

A declaração do ministro em evento do BTG Pactual ocorre em meio a um embate entre Executivo e Legislativo sobre a renovação, no ano passado, da desoneração da folha de pagamento para 17 setores, aprovada pelo Congresso, vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas mantida com a derrubada do veto pelos parlamentares.

O ministro ainda afirmou que o governo e o Congresso possuem seis meses para concluir a regulamentação da reforma tributária e iniciar a reforma do imposto sobre a renda.

(Por Lisandra Paraguassu, em Brasília)