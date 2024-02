Renan Filho defende esforços privados com governo e vê investimentos de R$100 bi com repactuação de contratos

(Reuters) - O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse nesta quarta-feira que é preciso ampliar os esforços da iniciativa privada em conjunto com o governo, afirmando que o Brasil tem um histórico de concessões "desequilibradas".

Falando em evento do BTG Pactual, o ministro ainda disse que o governo está tentando repactuar contratos de concessão por meio do "consensualismo", além de encontrar alternativas para relicitações no Tribunal de Contas da União (TCU).

Ele também indicou que a otimização de contratos de concessão em rodovias vão gerar investimentos da ordem de 100 bilhões de reais no curto prazo.

(Por Lisandra Paraguassu, em Brasília)