Rei Charles terá sua audiência semanal com o premiê britânico por telefone

O rei Charles III, que foi diagnosticado com câncer na segunda-feira, terá a sua audiência semanal com o primeiro-ministro britânico, o conservador Rishi Sunak, por telefone, anunciou Downing Street nesta quarta-feira (7).

"Normalmente não comentamos as reuniões do primeiro-ministro com o rei, mas decidimos com o Palácio de Buckingham, neste caso específico, anunciar que as suas conversas serão por telefone", disse o porta-voz de Rishi Sunak.

psr/jvb/aa/fp

© Agence France-Presse