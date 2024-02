Polícia fecha fábrica de chocolates alucinógenos em SP; mulheres são presas

Duas mulheres foram presas hoje (7) por suspeita de manter uma fábrica que produzia chocolates com fungos alucinógenos, conhecidos como "cogumelos mágicos", na cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Matéria-prima e documentos foram apreendidos. Os itens eram usados para a fabricação de barras, trufas, bombons e cookies. Os chocolates e os cogumelos encontrados passaram por perícia, que indicou a presença da substância proibida.

Fábrica de chocolate usava fungo na produção dos doces, diz polícia. Os alimentos eram oferecidos em catálogos divulgados na internet. Os policiais conseguiram, inicialmente, uma amostra de um dos itens oferecidos e um laudo do IC (Instituto de Criminalística) apontou a presença da substância psilocibina, que é o princípio ativo dos chamados "cogumelos mágicos".

Havia opções de chocolates ao leite, vegano e até 70% cacau. Alguns dos itens custavam entre R$ 50 e R$ 300. No catálogo também havia as opções de chás e até cookies disponíveis aos interessados.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dois locais. Um deles, um imóvel de alto padrão, era o local onde os doces eram fabricados e o outro era sede administrativa da empresa, localizada em um centro comercial na região central do município.

A psilocibina, contida em fungos psicodélicos, faz parte da lista de substâncias banidas no Brasil. Apesar de o cogumelo não ser proibido, o seu componente alucinógeno está na lista de substâncias banidas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) junto com drogas como a cocaína e heroína.

A dupla foi presa em flagrante. As mulheres foram detidas por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) por associação ao tráfico e tráfico de drogas. Como as identidades das suspeitas não foram divulgadas, a reportagem não conseguiu encontrar as defesas para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.