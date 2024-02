Prefeito de Guapé é preso suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro em MG

Do UOL, São Paulo

O prefeito de Guapé (MG) foi preso hoje suspeito de fazer parte de um esquema de corrupção no município. Além dele, outras cinco pessoas foram detidas.

O que aconteceu

Nelson Lara (PCdoB), de 56 anos, é investigado por corrupção e por obter vantagem indevida no cargo. Ele teve prisão preventiva decretada e foi afastado do cargo nesta manhã na operação ''Trem da Alegria'', do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

O procurador-geral do município, o diretor-geral do Saae, o gestor de obras e dois empresários do setor imobiliário também foram presos. Eles responderão pelos crimes de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e entrega de veículo a pessoa não habilitada.

A investigação descobriu fraudes e desvios na execução de contratos administrativos e em licitações. A quadrilha ocultava a origem e a propriedade de imóveis obtidos ilegalmente por meio de lavagem de dinheiro. Além disso, eles são suspeitos de utilizar bens públicos em proveito próprio.

O MP afirma que os denunciados planejavam destruir provas. Eles estariam tentando ocultar documentos, combinar versões e atentar contra pessoas envolvidas nas apurações.

O UOL busca a defesa de Nelson Lara e a Prefeitura de Guapé para um posicionamento sobre o caso. A matéria será atualizada assim que houver retorno.