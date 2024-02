Usar óleo bronzeador é seguro? Saiba como pegar uma cor de forma saudável

Vale tudo para conquistar o bronzeado ideal? Se expor ao sol sem protetor é uma prática perigosa, mas muito comum entre as pessoas que querem pegar uma cor de forma mais rápida. Alguns preferem confiar nos óleos bronzeadores para conseguir aquele bronze, mas se engana quem pensa que eles protegem dos raios UVA e UVB.

O uso de protetores solares é extremamente importante para evitar os perigos do sol para a saúde da pele e envelhecimento precoce, e apostar apenas nos óleos deixa a pele ainda mais exposta, já que ajuda a acelerar o bronzeado. Eles multiplicam os raios nocivos à pele para aumentar a resposta dos melanócitos, além de gerar uma "irritação" extra dos melanócitos para que produzam mais melanina ao estímulo solar. Ou seja, maior é o risco de ter um câncer de pele.

Mas rola aliar bronzeador e protetor solar? Enquanto alguns especialistas indicam a união, a maioria crê que não faz sentido: afinal um inibe a ação do outro.

Existe alternativa para ter um bronzeado saudável?

Alguns especialistas lembram como o protetor solar não inibe 100% os raios solares, o que permite que você se "queime" aos poucos, aliando o filtro a protetores físicos como bonés ou outros chapéus, sempre evitando os horários de pico de radiação (das 10h às 16h).

Para quem deseja um resultado mais rápido, há ainda os autobronzeadores, que de semelhante aos óleos só possuem o nome mesmo. Eles são produtos com um ativo químico chamado dihidroxiacetona-DHA, que interage com a camada superficial da pele e produz melanoidina, substância responsável pela cor que simula o efeito bronzeado.

Bem mais fácil conseguir uma pele dourada, sem precisar torrar no sol. Mas para isso, também é importante usar o produto da forma correta, com alguns cuidados, como:

Aplicá-lo com a pele limpa e seca para que não resulte numa coloração irregular.

Preparar a pele antes de usá-lo, com uma esfoliação corporal e facial para deixar o tecido cutâneo mais uniforme e livre de células mortas.

Usar um aplicador específico ou com luvas para evitar manchas nas mãos, que são duradouras como o bronzeado.

Hidratar a pele regularmente após a aplicação do autobronzeador para evitar o ressecamento.

Evitar o uso de buchas e esponjas, água quente, sabonetes agressivos e esfoliantes nos banhos.

E ao comprar o produto pela primeira vez é bom observar alguns pontos, tais quais:

Escolha um produto para seu tom de pele, para evitar um bronzeado artificial ou alaranjado.

Autobronzeadores estão disponíveis em diversas formas, como loções, cremes, mousses, sprays e toalhas. Veja qual tipo é fácil de aplicar e se adapta às suas preferências.

A concentração de DHA determina a intensidade do bronzeado. Se você nunca usou, é recomendável começar com um produto com uma concentração menor de DHA e fazer um teste inicial em uma área coberta de pele.

Lab da Beleza

No programa do Lab da Beleza dessa semana, a apresentadora Vanessa Rozan fez uma make de verão com sérum que promete 'bronzeado radiante'. O produto usado por ela não está disponível para compra na Amazon, parceira do UOL, mas nós selecionamos alguns modelos de autobronzeadores que vão dar o efeito bronzeado na pele, sem a exposição ao sol.

Kit com mousse autobronzeador corporal e luva aplicadora.

Promete pele bronzeada durante 7 a 12 dias de maneira uniforme e sem deixar as mãos manchadas.

Ideal para todos os tipos de pele.

Textura de sérum e promete durar de 3 a 5 dias.

Com óleos de oliva e girassol e vitaminas B5 e E.

Hipoalergênico.

Fórmula de rápida absorção e toque não oleoso.

Promete resultados após de 5 a 7 horas da aplicação.

Loção hidratante e autobronzeadora.

Promete resultados após entre 6 e 8 horas da aplicação.

Com glicerina e triglicérides na composição, que ajuda na hidratação.

Traz água termal na composição, ajudando a deixar a pele mais macia e calma.

Promete ter textura fácil de espalhar e secar rapidamente sobre o corpo.

Ação iluminadora.

Possui luva esfoliante e aplicador de loção nas costas para ajudar também a preparar a pele.

Com membrana à prova d'água e reutilizável.

Alça antiderrapante e longa, para alcançar todos os pontos.

Aplicador traseiro próprio para autobronzeadores.

Fontes: Danilo Talarico, professor do Instituto Lapidare e da Faculdade Primum (Antigo Instituto BWS) nos cursos de Dermatologia, Tricologia, Transplante Capilar (Cirurgia Capilar) e Medicina Estética; Joana D`arc Diniz, dermatologista e tricologista, diretora científica da SBME (Sociedade Brasileira de Medicina Estética) e diretora da SBC (Sociedade Brasileira dos Cabelos); Mônica Aribi, dermatologista, sócia efetiva da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) e da SBCD (Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica) e International Fellow da Academia Americana de Dermatologia.

