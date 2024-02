'Perfeito para agilizar a salada': esse ralador 3 em 1 está em promoção

Se você sofre para ralar alimentos na cozinha usando a força dos braços e das mãos, o modelo de ralador à manivela é uma solução interessante. Além de poupar esforço, ele também pode economizar tempo no preparo das refeições.

Esse ralador do tipo três em um permite ralar, moer e fatiar alimentos de um jeito simples. O Guia de Compras UOL selecionou três opções das marcas TableTop, 123 Útil e Maxchef, com diferentes preços e cores, para você conhecer. Confira as características desse modelo e o que diz quem o comprou.

O que este modelo de ralador tem de bom?

Para trocar as lâminas, é só remover as manivelas e colocar a peça desejada.

É compacto e ideal para quem deseja economizar espaço na cozinha.

O formato à manivela poupa esforço na hora de ralar em comparação a raladores convencionais.

Pode ser usado para diferentes tipos de alimentos.

Dá para fazer batata palha e chips, além de ralar queijo e castanhas, por exemplo.



O que diz quem comprou?

Os raladores três em um que selecionamos têm boas avaliações na Amazon, parceira do UOL. Os consumidores deram notas médias entre 3,8 e 3,9 (do total de 5). Veja algumas opiniões.

Ralador da Marca 123 Útil

Atende bem às necessidades. Requer um pouco de cuidado no manuseio por ser frágil. Muito bom custo-benefício. Adequado ao que se propõe.

Aloisio

Ralador da Marca TableTop

Produto de qualidade. Muito prático e fácil de desmontar e lavar.

Rogério

Ralador da Marca Maxchef

Imprescindível na cozinha. Atendeu plenamente à minha expectativa. Ótima qualidade e perfeito para agilizar a salada. Nota 10. Eu indico.

Vitor Hugo

Principais reclamações

As principais críticas dos compradores se referem à fragilidade dos produtos. Confira algumas reclamações.

Ralador da Marca 123 Útil

A base não encaixa na peça de acrílico transparente, sendo necessário ajustar a posição de uso de forma desconfortável e ruim de manusear. Sem contar que se solta o tempo todo.

Andre

Ralador da Marca TableTop

O produto é muito prático e eficiente, fácil de se lavar. A única observação é que achei muito frágil.

Douglas

Ralador da Marca Maxchef

Poderia ser melhor. Há uma peça em acrílico transparente que é removível. Deveria ser colada para aumentar a resistência e não permitir a entrada de água. Com o tempo, esta peça pode quebrar com as lavagens frequentes. Colei a minha com cola própria para acrílico. Ficou muito melhor que o original.

Silvino

