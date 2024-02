Parque aquático onde mãe e filhos morreram no PR anuncia fechamento

O parque aquático onde uma mãe e dois filhos morreram eletrocutados, no último domingo (4), após o rompimento de um cabo de energia alta tensão, em Rio Branco do Sul (PR), anunciou o fechamento do local.

O que aconteceu

A administração do parque Piscinas Cavassin argumentou que não há "condições psicológicas e mentais" para manter as atividades. Comunicado foi divulgado nas redes sociais na terça-feira (6).

Fechamento será definitivo. "Comunicamos, ainda, o fechamento definitivo do nosso espaço, pois não há mais condições psicológicas e mentais de todos que aqui representamos seguirem com as atividades", diz o texto.

O estabelecimento classificou o ocorrido como "tragédia" e como um episódio "terrível". "Como todos sabem, ocorreu um terrível acidente no espaço representado por esse perfil. Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias das vítimas. Não há palavras que possam aliviar o sofrimento que estão enfrentando diante desta terrível perda".

O parque informou ainda que conseguiu salvar uma vida, com a ajuda do Corpo de Bombeiros e da prefeitura. "Reafirmamos nosso compromisso em oferecer todo suporte necessário à família afetada e em colaborar plenamente com as autoridades e com a concessionária de luz para esclarecer os fatos e evitar que tragédias assim voltem a acontecer em qualquer outro local".

Local não tinha alvará de funcionamento

O parque não tinha alvará de funcionamento. A informação é do delegado Gabriel Fontana, à frente da investigação do caso.

Estabelecimento tinha cadastro para realizar "atividade de limpeza". Segundo o delegado, apesar de essa ser a atividade descrita no registro do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), tal função não foi identificada pela polícia. "De fato, na prática, tudo no local indica que se trata de um parque aquático, há diversas placas também", afirmou.

Piscinas foram construídas embaixo de postes de energia. Por volta das 14h de domingo, um galho teria rompido e caído sobre um cabo da rede elétrica. O cabo, por sua vez, também se rompeu e caiu na piscina.

Vinte pessoas estavam dentro da piscina. Três morreram e nove foram hospitalizadas. As vítimas eram da mesma família. A mãe, Roseli da Silva Santos, de 41 anos; a filha mais velha, Emily Raiane de Lara, de 23 anos, que estava grávida; e o adolescente Agner Cauã Coutinho dos Santos, de 17 anos. À imprensa, o responsável pelo parque informou que o local é cercado de árvores, que, por vezes, atingem a fiação.

O parque aquático funcionava em uma chácara particular na zona rural de Rio Branco do Sul. "O local funcionava sem alvará de funcionamento para parque aquático, é uma propriedade particular, em que foram construídas piscinas há cerca de cinco anos", esclareceu Fontana.

A polícia realizou duas perícias no local. O delegado ressaltou que ainda no domingo foi realizada uma primeira perícia. Hoje, uma análise complementar foi feita com técnicos da Copel (Companhia Paranaense de Energia).

Os responsáveis pelo local e as testemunhas também serão ouvidos. Fontana esclareceu que as oitivas já foram agendadas.

A Prefeitura de Rio Branco do Sul afirmou que presta apoio às famílias e lamentou as mortes.

O UOL procurou a Copel para esclarecer se a rede elétrica passa por manutenção, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.