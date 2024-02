Nikki Haley promete continuar na disputa republicana após derrota embaraçosa em Nevada

Por Susan Heavey e Gram Slattery

(Reuters) - A equipe da pré-candidata republicana Nikki Haley ignorou nesta quarta-feira sua terrível derrota nas primárias de Nevada e disse que a ex-embaixadora na ONU prosseguirá com seu desafio de longo prazo contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump.

Haley perdeu com folga as primárias republicanas de Nevada na terça-feira, apesar de ser a única candidata listada na cédula eleitoral. Ela obteve apenas 31% dos votos na disputa, bem atrás dos 63% das cédulas que trouxeram votos para "nenhum desses candidatos", de acordo com as autoridades eleitorais de Nevada.

Nenhum delegado estava em jogo nas primárias, o que torna a derrota de Haley basicamente simbólica. Trump parece estar pronto para conquistar todos os 26 delegados de Nevada quando o partido no Estado realizar um processo de caucus (assembleia de eleitores) separado na quinta-feira, o que diminuirá ainda mais as perspectivas de Haley como candidata.

Uma porta-voz de Haley, Olivia Perez-Cubas, minimizou a derrota de Haley em Nevada, argumentando que o processo favoreceu Trump.

"Até Donald Trump sabe que quando se joga em caça-níqueis a casa ganha. Não nos preocupamos em jogar em um jogo manipulado para Trump", disse Perez-Cubas. "Estamos a todo vapor na Carolina do Sul e em outros lugares."

Haley tem se concentrado em vencer em seu Estado natal, a Carolina do Sul, onde foi governadora por seis anos. As pesquisas, no entanto, mostraram Trump com uma vantagem folgada antes das primárias de 24 de fevereiro no Estado.

A equipe de Haley gastou uma energia considerável nos últimos dias tentando administrar as expectativas em Nevada, onde as pesquisas de opinião sempre a mostravam atrás de Trump por amplas margens, mesmo para os padrões de um Partido Republicano moderno dominado pelo ex-presidente.

"Não gastamos nem centavos nem energia em Nevada", disse a gerente de campanha de Haley, Betsey Ankney, aos repórteres na segunda-feira.

Mesmo assim, uma pessoa próxima a Haley, que pediu para permanecer anônima para poder falar livremente, descreveu na quarta-feira os resultados em Nevada como "uma situação embaraçosa".

Haley passou ao largo de Nevada esta semana e, em vez disso, viajou para a Califórnia para arrecadar fundos para a campanha. Ela realizará um evento em Los Angeles ainda nesta quarta-feira.

Trump está tentando tirar Haley da corrida republicana com uma vitória na Carolina do Sul e está de olho na disputa das eleições gerais de novembro com o presidente norte-americano, Joe Biden, um democrata.

"Uma noite ruim para Nikki Haley", ele postou em sua plataforma Truth Social. "Perdendo por quase 30 pontos em Nevada para 'Nenhum desses candidatos'. Vejam, ela logo reivindicará a vitória!"

Biden venceu as primárias democratas de Nevada com 89% dos votos, enquanto busca a reeleição em uma provável revanche contra Trump, que o atual presidente tem classificado como um teste para a democracia dos EUA.