'Não podemos vender ilusão', diz ministra sobre vacina da dengue

A ministra Nísia Trindade (Saúde) disse hoje (7) que o governo federal "não pode vender a ilusão" de que a vacina contra a dengue é suficiente para barrar a epidemia no país. Ela repetiu diversas vezes que, no momento, o mais importante é combater os focos de proliferação do mosquito nas casas e espaços públicos. Para ela, só a vacina não é a solução, é preciso fazer a prevenção.

A vacina começará a ser distribuída no SUS ainda neste mês para crianças e jovens entre 10 e 14 anos. Para ter uma imunização completa, a pessoa precisa concluir o ciclo de duas doses, com intervalo de tempo de três meses entre elas.

Ou seja: há uma janela de tempo entre as doses que não vai impedir o desenvolvimento da doença. Além disso, o público a ser vacinado no serviço público é pequeno. A vacina também pode ser adquirida no setor privado e custa cerca de R$ 400.

"Falamos que iniciaríamos [a vacinação] em fevereiro, estamos em fevereiro. Agora, temos que olhar essa vacina de forma diferente de outras vacinas. A mensagem agora é de controle de vetores [combate ao mosquito transmissor] e cuidado", afirmou.

A vacina terá um impacto restrito: se observa três meses de intervalo. A gente não pode vender uma ilusão.

Nísia Trindade, ministra da Saúde

"A vacina é um instrumento muito importante para o ministério. É muito importante começar porque iniciar essa vacinação vai nos dar força e permitir analisar se é possível ampliar faixa etária e permitir num esforço nacional a transferência de tecnologia e mobilizar a capacidade de produção nacional", acrescentou.

Nísia disse que a pasta está acompanhando a evolução diária de casos. O ciclo epidêmico dura cerca de 15 dias e a proliferação está se dando de maneira diferente nos estados. Por isso, segundo ela, não é possível prever se a epidemia vai piorar nos próximos meses.

Nísia afirmou que o ministério vai apresentar em breve o calendário de vacinação junto aos municípios. A vacina que o Brasil adotou no serviço público é do laboratório japonês Takeda.

A ministra disse ainda que, apesar do crescimento da epidemia, "não faz sentido [decretar] emergência nacional".

Em pronunciamento ontem, em rede nacional, a ministra ressaltou que, por enquanto, as doses são limitadas, por isso a vacinação vai ser feita de forma gradual.

Os critérios de distribuição foram baseados na incidência da doença e definidos pelo ministério junto aos secretários de estados e municípios.

A pasta também ampliou repasses a estados e municípios em R$ 1,5 bilhão. Além disso, acrescentou Nísia, foi montado um centro de operações de emergências para analisar diariamente a evolução dos casos e mobilizar as ações de todos os órgãos envolvidos.

"É fundamental que as prefeitas e os prefeitos intensifiquem os cuidados com a limpeza urbana."