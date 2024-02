Mulher que acusa Daniel Alves teria estresse pós-traumático; saiba o que é

Do VivaBem*, em São Paulo

Um perito afirmou que a jovem de 23 anos que acusa o jogador Daniel Alves de estupro sofre de transtorno do estresse pós-traumático.

Segundo o especialista, a mulher tem resistência em ouvir português. "Quando ela ouvia alguém falar português, ficava muito nervosa", afirmou o perito. Ela também teria deixado de se dedicar a hobbies e desenvolveu um distúrbio do sono.

Um laudo de perícia psicológica divulgado em agosto, e ao qual o UOL teve acesso com exclusividade, já havia apontado que a mulher tinha "transtorno pós-traumático de intensidade elevada":

A Sra. Xxx preenche os critérios para um transtorno de estresse pós-traumático de intensidade globalmente elevada, com repercussões funcionais e deterioração em várias áreas do funcionamento, o que pode ter relação significativa com os fatos denunciados. Não há indícios caracterológicos ou de personalidade básica disfuncional ou mal-adaptativa, anteriores aos fatos alegados. Concluiu o laudo divulgado em agosto passado

O que é transtorno de estresse pós-traumático?

O transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, é caracterizado pelo aumento da ansiedade após a exposição a um evento traumático —como presenciar ou estar envolvido em um acidente ou crime violento, sofrer agressão, situações de desastre natural e até a tensão sofrida após perdas econômicas.

A pessoa reage à experiência com medo e impotência, revivendo recorrentemente o acontecido, por meio de sonhos, pensamentos ou flashbacks, uma experiência lúcida, na qual o indivíduo sente como se o evento estivesse ocorrendo novamente.

O diagnóstico é realizado quando os sintomas são identificados clinicamente por um profissional e duram por, pelo menos, um mês após o evento que gerou o transtorno.

Sintomas

Reviver as reações fisiológicas que ocorreram no ato do trauma: coração acelerado, sudorese, tremor, falta de concentração, sensação de fraqueza/tontura, tensão constante, mal-estar repentino sem saber identificar o porquê destas manifestações, vômitos.

Flashbacks do trauma, pesadelo, pensamentos assustadores. A pessoa evita lugares, objetos, pessoas ou palavras que, de alguma forma, remetem à lembrança do evento.

Constante e súbita alteração de humor, sentir medo facilmente sem uma ameaça real, explosões de raiva, alteração no sono, compulsão alimentar ou perda de apetite, nível de estresse alto, irritação.

Ter pensamentos negativos sobre si mesmo ou o mundo, sentimentos distorcidos como culpa ou vergonha, perda de interesse em atividades agradáveis.

Como tratar

O tratamento é o acompanhamento com um psiquiatra e terapia com psicólogo, que geralmente utiliza técnicas específicas para a dessensibilização de traumas. Pode ser necessário o uso de medicamentos para amenizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

O apoio da família e amigos é fundamental na recuperação. Oferecer apoio emocional, compreensão, paciência e encorajamento são bem-vindos.

*Com informações de reportagem publicada em 03/04/21.