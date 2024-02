Mortes da Operação Escudo na Baixada Santista ocorreram em um raio de 7 km

Todas as sete mortes em uma operação policial na Baixada Santista no último fim de semana aconteceram em um raio de apenas sete quilômetros. Hoje, o UOL mostrou que a PM repetiu a mesma versão em todos os casos —seis das vítimas chegaram ao IML sem identificação.

O que aconteceu

As duas primeiras ações com morte ocorreram na madrugada de sábado (3) em incursões de agentes da Rota, a tropa de elite da PM. A distância entre esses casos foi de 2,5 km —no bairro São Jorge, em Santos, e no bairro Jóquei Club, em São Vicente, também no litoral. Seis das sete mortes ocorreram em ações de agentes dessa unidade.

Pouco mais de oito horas antes do início dessas operações, um soldado da Rota morreu ao ser baleado em serviço. A ação foi filmada pela câmera acoplada junto à farda da vítima.

A terceira morte ocorreu por volta das 11h de sábado no bairro Bom Retiro, em Santos, em ação de PMs do Batalhão de Choque. À noite, uma nova ação da Rota deixou outras três vítimas na avenida Bandeirantes, no bairro Piratininga, também em Santos.

A sétima morte ocorreu em uma operação da Rota na noite de domingo (4) após abordagem a um veículo no túnel Rubens Ferreira Martins. O local fica próximo ao morro São Bento, em Santos, a cerca de 7 km de onde ocorreram as primeiras mortes.

PM alega confronto

Em todas as ações, a PM alegou confronto e disse ter apreendido armas.

PM atingido de raspão em operação em Santos. Na primeira ocorrência com morte, às 2h de sábado, a corporação informou que um agente foi ferido por um tiro de raspão no braço. Com o suspeito morto, a PM disse ter apreendido uma pistola e uma sacola com crack e maconha.

PM alega que segundo morto foi baleado ao atirar contra agentes em tentativa de fuga a pé em São Vicente. Os policiais disseram ter encontrado um caderno com anotações do tráfico, uma mochila com drogas e uma pistola no imóvel onde o suspeito teria tentado se esconder, também na madrugada de sábado.

Corporação alega ter apreendido arma e drogas após ocorrência que deixou terceiro suspeito morto em Santos. Segundo a ocorrência, a vítima atirou contra os PMs. A ação ocorreu por volta das 11h de sábado.

Três homens morreram em outra operação em Santos por volta das 23h de sábado. A PM afirmou ter apreendido um revólver com um dos suspeitos.

A Polícia Civil diz investigar a morte de um homem de 28 anos na noite de domingo em Santos. Segundo a ocorrência, ele foi baleado após apontar uma arma para os agentes quando estava em um carro. Ele foi o único dos mortos identificado quando o corpo foi levado ao IML.

Operação Escudo

As incursões fizeram parte de uma nova fase da Operação Escudo da PM. A força-tarefa teve início após a morte de outro PM da Rota, baleado no fim de julho de 2023 no Guarujá, também no litoral paulista.

A primeira Operação Escudo resultou na morte de 28 pessoas pela polícia, entre julho e setembro do ano passado. A Secretaria defende a legalidade da atuação policial.





A Baixada Santista fica em um território estratégico para o crime organizado. É lá que fica o Porto de Santos, fundamental para a logística de exportação de drogas para a Europa feita pelo PCC.

Mortes cometidas por policiais em serviço subiram 39,6% em 2023 na comparação com 2022, segundo dados divulgados pelo governo.

Órgãos criticam falta de transparência

Órgãos de defesa dos direitos humanos criticam a falta de transparência da PM na nova fase da Operação Escudo. As entidades cobram que a SSP (Secretaria da Segurança Pública) disponibilize os boletins de ocorrência das ações com morte e os inquéritos policiais.

SSP diz que casos são investigados. A Secretaria da Segurança Pública diz que todas as ocorrências são investigadas pela Polícia Civil.