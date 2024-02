Ministro do Exterior dos Emirados recebe astronautas do país e equipe do Centro Espacial Mohammed Bin Rashid

ABU DHABI, 7 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, recebeu os astronautas dos Emirados Árabes Unidos, Dr. Sultan Al Neyadi, ministro de Estado da Juventude, Hazzaa AlMansoori e a equipe da missão "Zayed Ambition 2" do Centro Espacial Mohammed Bin Rashid (MBRSC, na sigla em inglês), liderada por Salem Humaid AlMarri, diretor-geral do Centro.

Durante a reunião, Abdullah elogiou as conquistas pioneiras dos astronautas e da equipe do MBRSC, observando que seus esforços contribuíram significativamente para o avanço da inovação científica e do progresso tecnológico no país. O ministro do Exterior também destacou que essas conquistas se alinham com a visão dos Emirados Árabes Unidos para o desenvolvimento e o progresso sob a liderança do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai.

O xeique Abdullah também elogiou a liderança estratégica do Centro Espacial Mohammed bin Rashid e as valiosas experiências adquiridas com as missões dos astronautas na Estação Espacial Internacional (ISS), enfatizando o papel da exploração espacial na inspiração das futuras gerações de cientistas e pesquisadores do país.

Em um gesto simbólico que marca o sucesso da missão "Zayed Ambition 2" e o compromisso do país com a exploração espacial, a equipe presenteou o xeique Abdullah com o logotipo do Ministério das Relações Exteriores levado pelo Dr. Al Neyadi durante sua missão histórica - a mais longa missão espacial árabe à ISS.

Expressando gratidão pela recepção calorosa e pelo apoio inabalável do xeique Abdullah, o diretor-geral do MBRSC, AlMarri, declarou que a reunião "serve de inspiração para a equipe elevar ainda mais seus esforços e promover a excelência e a inovação na ciência espacial."