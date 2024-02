Meloni e presidente egípcio discutem crise no Oriente Médio

ROMA, 7 FEV (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, conversou por telefone nesta quarta-feira (7) com o presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, para dar andamento aos assuntos definidos durante a Cúpula Itália-África, no fim de janeiro.

O principal assunto foi o Plano Mattei, anunciado na ocasião, em que a Itália vai investir pelo menos 5,5 bilhões de euros (R$ 29 bilhões), tendo o Egito como um dos países-piloto.

Segundo o governo da Itália explicou em um comunicado, os dois líderes também falaram sobre o "forte desejo" pela libertação dos reféns feitos pelo Hamas no ataque de 7 de outubro. Os esforços de trégua vem sendo mediados pelos egípcios. (ANSA).

