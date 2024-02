Mais de 85 organizações, instituições internacionais e regionais participarão da Cúpula Mundial de Governos 2024

DUBAI, 7 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Mais de 85 organizações internacionais e regionais estão preparadas para participar da 11ª edição da Cúpula Mundial de Governos, que será realizada de 12 a 14 de fevereiro de 2024 em Dubai, Emirados Árabes Unidos, sob o tema "Formando os Governos do Futuro".

As organizações participantes abordarão os desafios globais atuais e futuros e criarão soluções para garantir um futuro mais desenvolvido, próspero e seguro em vários setores.

Mais de 27 chefes de organizações participarão das sessões principais da cúpula de 2024, se concentrando em seis tópicos urgentes, incluindo Aceleração e Transformação Governamental, Inteligência Artificial e As Próximas Fronteiras, Reimaginando o Desenvolvimento e as Economias do Futuro, Sociedades do Futuro e Educação, Sustentabilidade e As Novas Mudanças Globais, e Urbanização e Prioridades Globais de Saúde.

Entre os chefes de organizações que participam da cúpula deste ano estão o professor Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial (WEF) de Davos; Ajay Banga, presidente do Grupo do Banco Mundial; Kristalina Georgieva, diretora-administrativa do Fundo Monetário Internacional; Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da Liga Árabe; Jasem Mohamed Albudaiwi, secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo; Haitham Al Ghais, secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep); e o dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além disso, a lista de palestrantes de organizações internacionais e globais inclui Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA); Mokhtar Dayoub, diretor-geral da Corporação Financeira Internacional (IFC); Fahd bin Mohammed Al Turki, diretor-geral e presidente do Conselho de Administração do Fundo Monetário Árabe; Mathias Cormann, secretário-geral da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); QU Dongyu, diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO); Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO; além da participação da Agência da ONU para Refugiados (UNHCR) e da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA).

Mais de 15 fóruns globais serão realizados pela Cúpula Mundial de Governos de 2024, alguns dos quais são organizados em parceria com organizações internacionais e regionais. Esses fóruns incluem o Fórum Global de Saúde, que se concentra na profunda conexão entre a urbanização e a saúde global; o Fórum Fiscal Árabe, que testemunha discussões de apoio ao desenvolvimento social e econômico nos países árabes; o Fórum de Indústria e Tecnologia Avançada, que visa explorar tendências emergentes e avanços tecnológicos e seu impacto em vários setores.