"Longa e tediosa jornada": empresas adotam tom ácido para perspectivas para China

Por Helen Reid e Emma Rumney e Ananya Mariam Rajesh

(Reuters) - Algumas das principais empresas de alimentos, bebidas e tecnologia do mundo adotaram um tom ácido em relação à demanda chinesa, aprofundando as preocupações dos investidores quanto aos danos causados às empresas expostas ao país e à capacidade de Pequim de reanimar a segunda maior economia do mundo.

Os comentários pessimistas de empresas como Starbucks, Pandora e Carlsberg, que divulgam os resultados do quarto trimestre, vêm antes do feriado do Ano Novo Lunar da China, geralmente um período movimentado para os gastos dos consumidores.

Eles destacam o tamanho do desafio para as empresas que vendem de tudo, de telefones a carros e colares, à medida que os consumidores chineses apertam o cinto em meio a perspectivas incertas de emprego, especialmente para os mais jovens, um mercado de ações em queda e valores imobiliários em declínio.

Esses problemas frustraram as expectativas de uma forte recuperação pós-pandemia no ano passado.

"Acho que será uma jornada longa e tediosa" na China, disse o presidente-executivo da Pandora, Alexander Lacik, à Reuters na quarta-feira, depois que as vendas do quarto trimestre não atingiram as expectativas.

"As pessoas me perguntam por que se preocupar com isso, já que são 2% de sua base de receita. Essa é uma maneira de ver as coisas, mas se você disser que são 1,4 bilhão de pessoas, que é o maior mercado de joias do mundo, então você terá uma perspectiva diferente", disse ele.

O presidente-executivo da Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen, disse que estava "cautelosamente otimista" com a estabilização das condições moderadas ao longo do ano, o que também deve impulsionar outras economias do sudeste asiático. Mas ele não quis prever quando a recuperação chinesa ocorreria.

A Linde, principal empresa de gases industriais do mundo, foi igualmente moderada, dizendo que a falta de impulso no ano passado continua em 2024.

"Nosso ponto de vista é que haverá uma recuperação moderada e contínua provavelmente durante a primeira metade do ano e, na segunda metade, teremos de observar e ver o que acontece", disse o presidente-executivo, Sanjiv Lamba.

Ressaltando as preocupações com o início morno de 2024, dados de quarta-feira mostraram que as vendas de veículos eletrificados na China caíram 38,8% em janeiro em relação ao mês anterior, a primeira queda desde agosto de 2023.

No período que antecedeu os feriados do Ano Novo Lunar, os mercados de ações da China atingiram as mínimas de cinco anos, uma vez que a economia em dificuldades e a falta de medidas vigorosas de estímulo do governo afetam a confiança.

Depois de décadas de crescimento vertiginoso, a perspectiva prolongada de lentidão fez com que alguns investidores reavaliassem sua exposição a empresas que dependem da China.

"A China não é a história de crescimento das duas últimas décadas", disse o gerente sênior de portfólio da ZCM, Don Nesbitt, observando a concorrência acirrada para a Apple dos rivais locais em seu terceiro maior mercado e os varejistas on-line novatos Temu.com e Shein, que estão incomodando a Amazon.

BARGANHAS

Consumidores sem dinheiro em busca de pechinchas também viraram a mesa para algumas das marcas mais conhecidas da China.

Na quarta-feira, o Alibaba Group Holding apresentou uma receita trimestral mais fraca do que a esperada, prejudicada pela fraqueza do mercado de varejo e por uma recuperação econômica incipiente.

A empresa está enfrentando a concorrência de empresas nacionais de comércio eletrônico de baixo custo, como a PDD Holdings.

As empresas norte-americanas e européias também foram afetadas pelo crescimento de empresas locais.

O presidente-executivo da Starbucks, Laxman Narasimhan, disse: "Na China, continuamos muito confiantes no longo prazo. O mercado está passando por uma transição, pois vemos um aumento nos concorrentes do mercado de massa, o que acreditamos que se resolverá com o tempo".

Ressaltando a necessidade de conquistar clientes exigentes, a Carlsberg, terceira maior cervejaria do mundo, prometeu aumentar os gastos com vendas e marketing em mais de 10% este ano, com a maior parte dedicada à China e ao Vietnã. O fabricante da Kronenbourg 1664 também disse que daria mais ênfase às suas marcas locais na China.

Empresas como a Carlsberg podem estar mais bem posicionadas do que outras que dependem de gastos mais discricionários dos clientes chineses, disse Berndt Maisch, gerente de fundos da Tresides Asset Management, acionista da Carlsberg.

Mas pode estar ocorrendo uma mudança de longo prazo, disse Stephen Lee, gerente de portfólio da Logan Capital, que detém ações da Estee Lauder e da Apple.

"Pode estar surgindo uma preferência do consumidor chinês por marcas nacionais em relação às marcas globais, e isso parece ser algo que o governo está disposto a incentivar", disse ele.

(Reportagem de Helen Reid e Emma Rumney, em Londres; Reportagem adicional de Andrey Sychev, em Gdansk)