Kremlin confirma que Putin concedeu entrevista ao ex-apresentador da Fox News Tucker Carlson

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu uma entrevista ao apresentador norte-americano Tucker Carlson na terça-feira, informou o Kremlin, a primeira de um jornalista dos Estados Unidos desde antes da invasão russa à Ucrânia há quase dois anos.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Putin concordou com a entrevista porque a abordagem do ex-apresentador da Fox News é diferente da cobertura "parcial" sobre o conflito na Ucrânia feita por muitos veículos de notícias ocidentais.

"Quando se trata dos países do Ocidente, as grandes redes de mídia, canais de TV (e) grandes jornais não podem de forma alguma se gabar de tentar ao menos parecer imparciais em termos de cobertura", disse Peskov em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

"Todos esses são veículos de mídia que assumem uma posição excepcionalmente parcial. É claro que não há desejo de se comunicar com essa mídia, e isso dificilmente faz sentido, e é improvável que seja útil."

Questionado sobre por que Carlson havia conseguido uma entrevista com Putin, Peskov disse que a abordagem do jornalista norte-americano não é "de forma alguma pró-russa, não é pró-ucraniana -- é pró-americana".

É provável que a entrevista vá ao ar na quinta-feira, disse a agência de notícias russa Tass, citando reportagens do Wall Street Journal.

Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, foi entrevistado formalmente pela última vez por um meio de comunicação dos EUA em outubro de 2021, quando Hadley Gamble, da CNBC, falou com ele, embora desde então tenha falado algumas vezes com a mídia russa, chinesa e cazaque.

Muitas organizações de mídia ocidentais deixaram Moscou ou encerraram suas operações na Rússia devido às leis de imprensa aprovadas logo após o início da guerra. O repórter do Wall Street Journal Evan Gershkovich, um cidadão norte-americano, foi detido sob acusações de espionagem em março de 2023.

Carlson disse em uma publicação no X na terça-feira que a entrevista permitirá que os norte-americanos entendam a visão da Rússia sobre a guerra.

"Não estamos aqui porque amamos Vladimir Putin..... Não estamos incentivando você a concordar com o que Putin possa dizer nesta entrevista, mas estamos pedindo que você a assista. Vocês devem saber o máximo que puderem", disse ele.

Putin diz que enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia a fim de proteger a segurança nacional da Rússia contra o que ele considera um Ocidente hostil. Kiev e seus aliados ocidentais dizem que se trata de uma guerra de agressão e de uma apropriação de terras no estilo imperial.

Carlson, que tem afirmado que grande parte da cobertura da mídia ocidental sobre a guerra é tendenciosa a favor de Kiev, disse que também pediu uma entrevista ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.