Klabin tem lucro de R$370 milhões no 4º tri; unit sobe

SÃO PAULO (Reuters) -A Klabin teve lucro líquido de 370 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, queda de 53% sobre o mesmo período do ano anterior, afirmou a fabricante de papel para embalagens e celulose nesta quarta-feira.

A empresa divulgou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 1,68 bilhão de reais, recuo de 12% no mesmo período.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de cerca de 612 milhões de reais e Ebitda de 1,58 bilhão, segundo dados da LSEG.

As units da companhia exibiam alta de quase 1% às 13h05, enquanto o Ibovespa recuava 0,44%.

"Apesar da persistência dos desafios em alguns de seus mercados de atuação, a Klabin reportou bons números no quarto trimestre", afirmou Mary Silva, analista da BB Investimentos, citando ainda anúncio pela empresa de distribuição de dividendos de 192 milhões de reais.

"Apesar de entendermos que a companhia continuará reportando resultados resilientes nos próximos trimestres, considerando inclusive o ramp-up das operações da segunda máquina do Projeto Puma II, ponderamos as incertezas com relação ao nível de demanda de celulose em 2024 e o esperado incremento de capacidade de produção que elevará a oferta global com potencial pressão nos preços", escreveu Silva em relatório.

A Klabin afirmou no balanço que o foco de 2024, ano em que a empresa completa 125 anos de existência, "será a entrega dos projetos em andamento e a constante busca por eficiência".

A queda no resultado ocorreu apesar da empresa ter elevado o volume total de vendas em 4% na comparação anual, com o volume vendido de celulose avançando 10%. Mas as vendas de papéis caíram 3% enquanto as de embalagens ficaram estáveis.

A receita líquida da companhia caiu 11%, a 4,5 bilhões de reais no quarto trimestre, pressionada por queda nos preços de kraftliner e da celulose nos mercados internacionais. Pesou ainda a valorização do real contra o dólar, afirmou a empresa.

O custo caixa de produção de celulose da Klabin, um indicador importante para o setor, foi de 1.318 reais por tonelada, uma queda de 1% sobre o quarto trimestre de 2022 e praticamente estável sobre o terceiro trimestre do ano passado.

"No período houve redução de custos de químicos e combustíveis devido ao menor consumo proporcionado pelas plantas de gaseificação de biomassa, de ácido sulfúrico e de remoção de sulfato de potássio, além do menor preço das commodities", afirmou a companhia.

A Klabin terminou o ano passado com alavancagem de 3,2 vezes em real, acima das 2,6 vezes de 2022, mas estável ante o terceiro trimestre.

Os investimentos do quarto trimestre somaram 1 bilhão de reais, queda de 36% na comparação anual e recuo de 8% na base trimestral.

(Por Alberto Alerigi Jr., edição de Patrícia Vilas Boas)