Klabin registra lucro líquido de R$ 370 milhões no 4º trimestre (-53% ante 1 ano)

São Paulo, 7 - A Klabin registrou lucro líquido de R$ 370 milhões no quarto trimestre de 2023, queda de 53% ante o mesmo período do ano anterior. Na comparação com os três meses imediatamente anteriores, o resultado foi 51% maior, segundo balanço divulgado pela companhia nesta quarta-feira, 7.O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado reportado pela Klabin somou R$ 1,683 bilhão, recuo de 12% na comparação anual e 24% maior no intervalo trimestral.A receita líquida da Klabin, por sua vez, atingiu R$ 4,5 bilhões no período, o que representa uma retração de 11% ante um ano e alta de 2% no intervalo trimestral.Resultado financeiroO resultado financeiro da Klabin ficou negativo em R$ 325 milhões no quarto trimestre, ante R$ 31 milhões negativos no mesmo período de 2022 e R$ 325 milhões negativos nos três meses imediatamente anteriores.As despesas financeiras, por sua vez, somaram R$ 554 milhões, maior ante os R$ 404 milhões registrados no terceiro trimestre de 2023. Quanto às receitas financeiras, o resultado foi de R$ 288 milhões, alta trimestral de 79%.