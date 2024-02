Josias: Com guerra entre Bolsonaro e Judiciário, silêncio faria bem a Dino

Às vésperas de assumir uma cadeira no STF, o hoje senador Flávio Dino fará bem a si mesmo ao evitar tanto embates com Jair Bolsonaro quanto alimentar a guerra entre o ex-presidente e o Judiciário, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (7).

Bolsonaro cutucou o Judiciário o quanto pode. Os juízes atacados se defenderam e ele falou em 'ativismo do Judiciário' e perseguição.

Essa guerra particular do Bolsonaro com o Judiciário potencializou algo que antes era normal, como um juiz falar ou atender um jornalista. Dino faz bem. Chamado de 'comunista', ele esclareceu que falará nos autos. Pelo menos durante um período o silêncio fará bem a ele. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias considera salutar a prática de ministros do STF virem a público para esclarecer algumas questões complexas. O colunista ressaltou, porém, que o excesso de exposição é prejudicial à imagem da magistratura.

A linha geral da atuação de um magistrado deveria ser a de falar nos autos. No Brasil, essa prática de falar fora dos autos se tornou uma tradição, até para eventualmente explicar uma decisão que não ficou muito clara. Mas juiz que fala muito acaba dando bom dia a cavalo. Essa é uma das coisas que levam o Judiciário a frequentar o noticiário de ponta-cabeça, com muito veneno. Josias de Souza, colunista do UOL

O que aconteceu

Dino disse que entrevistas serão "bastante escassas e raras" após assumir como ministro do STF. Em entrevista ao UOL News hoje, ele afirmou que vai falar somente nos autos do processo, mas negou que se trate de um boicote à imprensa.

