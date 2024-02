Josias: Centrão sinaliza que Nísia foi infectada pelo 'Liravírus'

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, foi infectada pelo "Liravírus", disse o colunista Josias de Souza, durante o UOL News da manhã desta quarta-feira (7).

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e líderes da Casa assinaram um requerimento para cobrar que a ministra preste esclarecimentos sobre os critérios usados na liberação de recursos apadrinhados por parlamentares. A informação é da Folha de São Paulo.

No momento em que Nísia Trindade leva o rosto a uma rede nacional de televisão para informar que está combatendo a dengue com total prioridade, há um zumbido do centrão sinalizando que a ministra, a exemplo de Alexandre Padilha, foi infectada pelo 'Liravírus'.

Lira e seus operadores estão denunciando o empossamento de emendas parlamentares na pasta comandada pela Nísia Trindade, empurrando ela para a mesma enfermaria onde o centrão internou o coordenador político do Lula, Alexandre Padilha.

A ministra promoveu uma mudança de regras para liberação de emendas aos parlamentares e isso dificultou a liberação, tornando um pouco mais criteriosa. Isso irritou enormemente o centrão.

A irritação de Lira e seus seguidores na Câmara aumenta na proporção direta ao avanço do calendário eleitoral, porque seis meses antes da eleição o governo está impedido, por lei, de liberar recursos federais. Lira sabe que a liberação de emendas potencializa o poder dele na Câmara.

O que aconteceu

Integrantes do alto escalão do Congresso reclamam que, no fim do ano passado, o governo (principalmente o Ministério da Saúde) fez repasses a municípios na forma de emendas abaixo do esperado pelos parlamentares. Além disso, gerou ruídos na relação com os congressistas o veto de Lula de R$ 5,6 bilhões às emendas de comissão no Orçamento de 2024.

Ao longo de 2023, Nísia sofreu críticas de parlamentares do centrão devido à liberação dos recursos. Seu cargo passou a ser cobiçado por integrantes do partido de Lira, principalmente pelo ministério deter grande orçamento.

Esse gesto acontece num momento de alta tensão entre Lira e o governo Lula (PT). Além disso, há fortes críticas de parlamentares sobre o que dizem ter sido uma baixa execução orçamentária do Executivo no fim do ano passado.

Lira e aliados afirmam que o governo não está cumprindo acordos que teriam sido firmados com os parlamentares. Eles culpam, principalmente, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), responsável pela articulação do Executivo com o Legislativo.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: