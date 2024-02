Italiano Domenico Acerenza fatura bronze em Mundial de Natação

ROMA, 7 FEV (ANSA) - O nadador italiano Domenico Acerenza conquistou nesta quarta-feira (7) uma medalha de bronze no Mundial de Natação de Doha, no Catar.

O atleta de 29 anos, que é natural de Potenza, ficou atrás apenas dos franceses Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier na maratona aquática de cinco quilômetros.

Acerenza foi responsável pela terceira medalha da Azzurra no Oriente Médio, sendo a primeira de bronze. As outras duas foram as pratas de Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci no salto ornamental e de Giorgio Minisini no nado artístico.

Na prova em que Acerenza subiu no pódio, o nadador Gregorio Paltrinieri ficou em quinto e não escondeu sua insatisfação com o resultado obtido.

"Poderia ter feito melhor, mas nos últimos 100 metros não consegui mais nadar", lamentou o multicampeão.

Já Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, classificadas para os Jogos Olímpicos de Paris, fecharam com um modesto oitavo lugar na prova de salto sincronizado de três metros. (ANSA).

