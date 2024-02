Irmãos morrem em ataque com 65 tiros enquanto comiam em bar de Uberaba (MG)

Dois irmãos, identificados como Rafael Ferreira Geanvechio e Renato Ferreira Geanvechio, foram assassinados em um ataque com 65 tiros em um bar no bairro Parque São Geraldo, em Uberaba (MG), nesta quarta-feira (7).

O que aconteceu

Um dos irmãos estava sentado em uma cadeira do lado de fora do bar quando um carro se aproximou, o atirador desceu e atirou várias vezes. Em seguida, o autor dos disparos entrou no bar e foi até o segundo irmão, que estava almoçando, e abriu fogo novamente. Após o crime, o homem fugiu e, até o momento, não foi identificado. As informações são da Polícia Militar de MG.

No total, 65 disparos foram efetuados: 34 tiros foram direcionados ao homem que estava na parte externa, e 31 contra o que estava dentro do bar. A PMMG não informou quantos disparos atingiram cada irmão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas os óbitos foram constatados no local.

Rafael e Renato tinham passagens pela polícia, mas não estavam armados no momento em que foram mortos. Aos investigadores, o dono do bar informou que os irmãos eram frequentadores do espaço. Os demais clientes que estavam no local no momento do ataque não foram atingidos.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais. Os investigadores já recolheram imagens do circuito interno de segurança do bar para auxiliar na elucidação do crime.