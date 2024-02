Incêndios no Chile e na Patagônia argentina são influenciados por onda de calor na América do Sul

A América do Sul vive um dos verões mais quentes dos últimos anos, com temperaturas chegando a 40?°C no Brasil, Argentina e Chile. As altas temperaturas, combinadas com o tempo seco, gerou incêndios na região chilena de Valparaíso que mataram mais de 130 pessoas. Na Argentina, o parque nacional de Los Alerces, na Patagônia, está em chamas. Para especialistas, a influência do fenômeno El Niño, combinada ao aquecimento global, geram este tipo de eventos climáticos extremos.

Na sexta-feira (2) vários incêndios se desencadearam simultaneamente em áreas florestais localizadas nas colinas que dominam os balneários da região da Grande Valparaíso, na costa do Pacífico, cerca de 120 km a noroeste da capital Santiago. As chamas avançaram muito rapidamente, como mostram os mapas de satélite no site da NASA Firms, de 3 a 5 de fevereiro de 2024.

Firms fornece dados sobre os incêndios com tempo de resposta de apenas algumas horas, usando espectrorradiômetros? instrumentos que escaneiam diferentes regiões do espectro da luz, proporcionando representações simultâneas de amplitude em função do comprimento de onda do espectro ? e imagens de satélite nas faixas visível, ultravioleta e infravermelha.

Na imagem, os quadrados vermelhos simbolizam fontes de calor. Vários focos distintos podiam ser observados ??desde as primeiras horas de sexta-feira.

As condições meteorológicas eram favoráveis ??à propagação das chamas. Desde a semana passada, o Chile vive uma onda de calor com temperaturas próximas de 40?°C. Nesta zona de clima seco, havia pouca umidade e os ventos eram fortes. "Nesta região faz calor e temos vento oceânico que aumenta a partir do meio-dia, quando as temperaturas sobem", explica Miguel Castillo, geógrafo e engenheiro florestal da Faculdade de Ciências Florestais da Universidade do Chile.

"Na sexta-feira, tivemos rajadas superiores a 35-40 km/h. Nessas condições, se o fogo não for contido em quinze minutos, vira uma tragédia e foi isso que aconteceu", diz.

Imagens de satélite da região de Valparaíso, obtidas pela RFI da empresa Planet Labs, mostram a zona do incêndio antes e depois da passagem das chamas. Na foto, é possível ver claramente as colunas de fumaça no dia 3 de fevereiro.

Não apenas eucalipto

No Chile, os incêndios florestais são frequentes durante o período de verão, particularmente no sul do país, onde se estendem imensas plantações de pinheiros e eucaliptos. As monoculturas são frequentemente apontadas pelo seu papel na secagem dos solos e na propagação de incêndios. Mas na região de Valparaíso a vegetação é mais diversificada, segundo Miguel Castillo.

"Aqui misturam-se casas construídas com materiais leves, resíduos, matos, pastagens e árvores locais e exóticas", explica. "É verdade que o eucalipto solta muitas brasas quando queima, que são transportadas pelo vento quente e podem cair centenas de metros e dar origem a outros focos. Mas essas brasas também podem vir do lixo, do papel, por exemplo", diz.

Tempestades de fogo

A organização responsável pela gestão florestal no Chile, a Conaf, afirmou que o incêndio tinha um "comportamento extremo". "Este tipo de incêndio gera seu próprio microclima, ou seja, tempestades de fogo, cinturões térmicos de ar que sobem e deslocam o ar frio", acrescenta Miguel Castillo. I

Isso gera verdadeiros redemoinhos de fogo e torna o incêndio quase incontrolável desde o início, principalmente porque no chão havia muita vegetação seca pronta para queimar. "Já tivemos esse tipo de incêndio no passado, mas agora são mais frequentes", disse o cientista.

Para ele, as mudanças climáticas são "a cola que mantém tudo unido". "Tirando o ano passado, quando choveu muito, temos aqui anos e anos de seca. No centro do Chile, batemos o recorde de dias acima de 30?°C e as máximas históricas são regularmente ultrapassadas", alerta Miguel Castillo.

O fenômeno climático natural El Niño, que tem origem no Oceano Pacífico e causa secas e inundações dependendo da região, também se agravou devido ao aquecimento global.

?Residências que se tornaram uma armadilha

Mas há outro fator importante que explica por que estes incêndios causaram tantas vítimas: a urbanização precária e caótica das colinas nos arredores das cidades balneares de Viña del Mar e Valparaíso.

Muitos dos bairros que foram devastados pelas chamas, por exemplo, em Viña del Mar, são áreas densamente povoadas. Há famílias de classe média que construíram permanentemente e algumas mais pobres que se instalaram sem autorização e construíram casas precárias com madeira e zinco.

Nas ravinas, que marcam as colinas da região, que mergulham em direção ao Pacífico, o mato e os lixões selvagens constituem um combustível ideal. As chamas aumentam nas encostas, atiçadas pelo vento que sopra entre elas.

Além disso, os moradores poderiam não ter seguido à risca as ordens de evacuação, enviadas por mensagem de texto. Muitos tiveram dificuldade em se comunicar com seus parentes porque as redes foram cortadas quando o fogo atingiu as antenas.

Carros explodiram com o calor e, nestes bairros com desenvolvimento informal e anárquico, existem poucas rotas de fuga.

Patrimônio da humanidade em chamas

Enquanto isso, o Parque Nacional de Los Alerces, na Argentina, está em chamas desde 25 de janeiro. Tombado pela Unesco como patrimônio da Humanidade o parque se encontra na província de Chubut, em plena Patagônia argentina, no sul do país.

Nenhuma vítima foi relatada até o momento, mas quase 7.000 hectares de sua área de 250.000 hectares viraram fumaça e os bombeiros ainda lutam para controlar o incêndio.

O incêndio continuava incontrolável nesta quarta-feira, mobilizando quatro aviões, três helicópteros e cerca de 450 pessoas. Na segunda-feira (5) as famílias tiveram que ser evacuadas quando as chamas se aproximaram da cidade de Esquel.

"Há muita ansiedade e ainda mais com o que está acontecendo no Chile", reconheceu o governador da província em coletiva de imprensa, mas querendo ser tranquilizador. "É importante transmitir a nossa tranquilidade de que somos capazes de tirar todas as pessoas das áreas dos incêndios", disse.

As perspectivas não são otimistas, diante das altas temperaturas e fortes ventos.

Segundo autoridades, a origem do fogo poderia ser criminosa.