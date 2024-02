Helicóptero desaparecido nos EUA é encontrado, buscas por ocupantes continuam

O Exército americano anunciou, nesta quarta-feira (7), que localizou um helicóptero em uma região de difícil acesso da Califórnia que era procurado ativamente desde o dia anterior, mas a tripulação de cinco militares segue desaparecida.

Os soldados haviam saído na terça-feira da base aérea de Creech, em Nevada, com destino a outra em Miramar, no sul da Califórnia, quando seu helicóptero "foi reportado como perdido", segundo um comunicado do Corpo de Infantaria da Marinha.

"A aeronave foi localizada pelas autoridades civis em Pine Valley, Califórnia" no dia seguinte, anunciou o Exército em outra nota, sem apontar se havia possibilidades de encontrar sobreviventes ou se encontraram restos mortais junto ao helicóptero modelo CH-53E Super Stallion.

"A 3ª ala da Infantaria da Marinha realiza os esforços de busca e resgate" e "utiliza unidades terrestres e de aviação para localizar a tripulação em coordenação com o Departamento do Xerife do Condado de San Diego e múltiplas agências federais, estaduais e locais", acrescentou a instituição.

No ano passado, houve uma série de acidentes com aeronaves militares americanas, entre eles o de um avião V-22 Osprey em frente ao litoral do Japão no final de novembro, que resultou na morte de oito pessoas.

Cinco militares americanos morreram na queda de um helicóptero no Mediterrâneo durante um exercício de treinamento no início do mesmo mês, enquanto outro acidente com um Osprey causou a morte de três fuzileiros na Austrália em agosto.

