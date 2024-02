Governante de Dubai se reúne com dignitários locais, autoridades seniores, chefes de entidades governamentais e empresários no Al Shindagha Majlis

DUBAI, 6 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, se reuniu com vários dignitários locais, altos funcionários e chefes de entidades governamentais e empresários no Al Shindagha Majlis. A conversa se concentrou no papel crucial da colaboração entre o governo e os setores privados na realização das visões ambiciosas dos Emirados Árabes Unidos e do emirado de Dubai.

Mohammed bin Rashid ressaltou o sucesso dos Emirados Árabes Unidos como um modelo de desenvolvimento único, recebendo aclamação mundial por suas realizações notáveis. Esse sucesso, enfatizou ele, depende em grande parte da parceria sólida e mutuamente benéfica entre o governo e os setores privados. Essa parceria, acrescentou, é construída sobre uma base de interesses compartilhados e a utilização estratégica de recursos, capacidades e conhecimento científico. Além disso, ela permanece adaptável, respondendo de forma eficaz ao cenário regional e global em evolução, acrescentou o xeique Mohammed.

Reafirmando a importância da parceria, o governante de Dubai destacou seu histórico exemplar na otimização de recursos e na promoção do desenvolvimento e da modernização contínuos. Ele enfatizou que esses esforços servem, em última análise, à pátria e ao bem-estar de seus cidadãos.

Após a discussão, Mohammed bin Rashid se reuniu com um grupo de graduados da Academia de Polícia de Dubai. O governante os parabenizou pelas conquistas, os incentivou a manter a excelência em suas atividades acadêmicas e profissionais - e os incentivou a servir de modelo, inspirando seus colegas e as gerações futuras a buscarem um sucesso ainda maior. O xeique Mohammed encerrou destacando a importância de utilizar seus conhecimentos e habilidades para contribuir com o progresso contínuo da nação e solidificar sua posição de liderança.

A reunião contou com a presença do xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, e o xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai. Também estiveram presentes na reunião o xeique Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente do Conselho de Segurança dos Portos e Fronteiras de Dubai, juntamente com vários xeiques e autoridades sênior.