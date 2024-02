Gleisi: Nunca ouvi Lira criticar Padilha; não é papel dele atacar ministros

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal do Paraná, disse em entrevista ao UOL News nesta quarta-feira (7) que nunca ouviu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticar o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ela também afirmou que não é papel do cargo dele atacar ministros de Estado.

Nunca falei com o presidente Lira, nunca ouvi ele expressar isso contra o ministro Padilha [e querer trocá-lo]. Vejo nos jornais as matérias dizendo que ele quer tirar. Nunca vi isso entre aspas, como fala dele. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal (PT-PR)

Em todo caso, não é papel do Presidente da Câmara atacar ministro do governo. Assim como a gente respeita o Executivo, a direção da Casa, o presidente e secretários que estão lá constituídos, cabe também a direção da Casa respeitar o Executivo e as indicações do presidente Lula. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal (PT-PR)

Obviamente o Padilha é um presidente do PT, indicado pelo PT também, o presidente Lula também o escolheu e nós vamos defendê-lo. Ele tem feito e se esforçado para fazer um bom trabalho de articulação com o Congresso Nacional. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal (PT-PR)

Gleisi explica como funciona seu papel no Congresso, ressaltando que não é sadio um ambiente de embates entre poderes. Ela afirma que torce para "que as coisas se acalmem".

Não faço articulação com o Congresso, não é minha responsabilidade objetiva porque nós temos líderes no Congresso, líderes do PT, da federação. Eu acompanho e tento ajudar enquanto presidente do partido na articulação com os demais partidos. Acho que a gente tem que procurar ter uma relação com o Congresso para que possamos ter um clima e votar as propostas e projetos que o governo precisa. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal (PT-PR)

Não é bom para o Congresso Nacional, nem é bom para o país se a gente ficar com uma situação no Congresso de contraposição e ofensiva total ao poder executivo. Não acredito que isso esteja acontecendo. Acho que temos ali uma discussão sobre a questão das emendas, do poder orçamentário do Congresso. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal (PT-PR)

Espero que as coisas se acalmem e a gente possa dar ao País os resultados que precisamos dar enquanto poder Executivo e Legislativo. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal (PT-PR)

Gleisi: Se tiver eleição para vaga do Moro, meu nome está à disposição

A presidente Nacional do PT também comentou a possibilidade de disputar a vaga paranaense do Senado, que hoje pertence ao ex-juiz e ministro do governo Bolsonaro Sergio Moro. Ele está sendo cassado.

Com certeza se tiver uma eleição para Senado no Paraná na vaga do Moro - eu espero que realmente o fim dele seja a cassação do mandato por tudo que ele fez e representou para o País de retrocessos, atrasos e ilegalidades -, o PT vai apresentar nome para a disputa. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal (PT-PR)

Eu gostaria de ser, meu nome está à disposição, mas é uma discussão que temos que ter internamente no partido, não abrimos essa discussão. Tem que encerrar o processo de cassação do Moro [primeiro]. Ele sendo cassado, a gente vai abrir essa discussão. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal (PT-PR)

Tenho vontade sim. Meu nome está à disposição. O PT vai apresentar candidatura e é só uma questão de a gente discutir a nossa estratégia lá. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal (PT-PR)

