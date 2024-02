Fundação Zayed envia 20 mil kits de inverno para 13 países

ABU DHABI, 7 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Fundação Humanitária e Beneficente Zayed anunciou a distribuição de 20 mil kits de inverno para 13 países em todo o mundo. Essa iniciativa, parte do programa "Winter Bag" (Bolsa de Inverno), tem como objetivo aliviar o peso do inverno para famílias de baixa renda em todo o mundo. O programa deste ano abrange diversos países em várias regiões, incluindo Jordânia, Marrocos, Egito, Iraque, Paquistão, Chade, Etiópia, Kosovo, Albânia, Nepal, Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão.

O Dr. Mohammed Ateeq Al Falahi, diretor-geral da fundação, reafirmou o compromisso da entidade em atender às comunidades carentes em todo o mundo. Ele enfatizou como o programa "Winter Bag" exemplifica o espírito de compaixão do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Al Falahi também enfatizou a dedicação da instituição em promover doações beneficentes e ajudar comunidades carentes. Isso se alinha com a responsabilidade social, com as diretrizes da liderança dos Emirados Árabes Unidos e com a orientação do xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho Administrativo da Fundação.

Abdulaziz Al Zaidi, diretor de Projetos e Programas, explicou que a ação faz parte de uma gama mais ampla de iniciativas voltadas para o alcance das metas da fundação. Entre elas, estão o fornecimento de mochilas escolares, apoio educacional, assistência médica, ajuda alimentar e vários esforços humanitários feitos sob medida para ajudar pessoas carentes em todo o mundo.